¡Justicia para Emiliano Sala! Persona imputada por la muerte del futbolista se declara culpable

Una de las mayores tragedias en los últimos años en el futbol, fue la de Emiliano Sala. El jugador argentino falleció tras desplomarse su avioneta cuando se dirigía a Francia tras cerrar su traspaso como nuevo jugador del Cardiff.

El mundo del futbol se volcó en apoyo a la familia del futbolista y a todos los aficionados del Nantes, último equipo de Emiliano Sala antes de su desafortunado fallecimiento en 2019. Pero desafortunadamente, el mismo jugador se dio cuenta de que la avioneta no se encontraba en las mejores condiciones.

“Hola hermanitos, ¿cómo anda loquitos locos? Hermano, estoy muerto. Estuve acá en Nantes haciendo cosas, cosas, cosas, cosas y cosas, y no terminás más. Así que nada, muchachos, estoy acá arriba del avión que se está por caer a pedazos. Y me estoy yendo para Cardiff, loco, que mañana sí ya arrancamos. A la tarde arrancamos a entrenar, muchachos, en mi nuevo equipo. A ver qué pasa. Así que, ¿cómo anda ustedes hermanitos, todo bien? Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme. ¡qué miedo que tengo!“, fue el mensaje que Sala envió a sus amigos por Whatsapp y fue difundido por el diario Olé.

Después del lamentable fallecimiento de Emiliano Sala, el nombre de David Henderson salió a la luz durante la investigación. La policía lo había arrestado bajo sospecha de homicidio involuntario por un acto legal en la muerte del futbolista.

David Henderson se declara culpable en el fallecimiento de Emiliano Sala

Este 18 de octubre del 2021, David Henderson se declaró culpable de haber organizado el vuelo en el que falleció Emiliano Sala. Desafortunadamente para el jugador, Henderson accedió a que la avioneta despegara a pesar de no contar con todas las autorizaciones.

David Henderson reconoció la culpabilidad en este hecho durante su comparecencia ante un tribunal de Cardiff, Gales, de acuerdo con la BBC. El piloto de la avioneta, David Ibbotson, también falleció. Ambos se dirigían a Francia antes del desplome en el canal de La Mancha.

Henderson, cambió su versión preliminar y se declaró culpable del cargo de organizar el vuelo sin contar con todas las autorizaciones correspondientes, pero aseguró antes el juez, que es inocente del cargo de negligencia o de haber puesto la nave en peligro.