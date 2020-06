Las declaraciones de Setién sobre la polémica entre su asistente y Messi

El vestidor del FC Barcelona parece estar mas roto que nunca y es que la tensión se siente entre Quique Setién, su equipo de trabajo y los jugadores. Lo último que salió a la luz fue un video que generó gran polémica y es que Lionel Messi ignoró a Eder Sarabia, asistente del DT Blaugrana, por lo que dio mucho de qué hablar e incluso el mismo Setién salió a dar declaraciones sobre este asunto.

El contexto

En el duelo entre el Celta de Vigo y el Barcelona pudimos notar cómo Eder Sarabia, asistente de Quique Setién, trató de hablar con Messi pero el argentino lo ignoró. Se ve cómo el argentino toma agua, pasa de un lado a otro y aunque el ’10’ regresó al lugar donde estaba el asistente de Setién, este no le hizo caso, hecho que generó gran polémica.

Rebeldía absoluta de Messi para con Sarabia. Imposible que Setién y compañía sigan despues de esta temporada en Barcelona. pic.twitter.com/rbpiee0VeU — Leandro (@Learodri) June 28, 2020

Las declaraciones

No es una sorpresa que los resultados no han acompañado al equipo y la molestia predomina entre todos los involucrados. Quique Setién sabe que es algo que pasaría en algún momento pero no contaba con ese comportamiento de Lionel Messi, mismo que no satanizó pues considera algo ‘normal’ pero trató de calmar un poco esta situación y los rumores de su posible salida. Esto fue lo que dijo en conferencia de prensa.

“Siempre hay controversias como en la vida y es normal que haya diferencias. Yo tampoco era un jugador fácil. Lo que tenemos que tratar es de convencer a todos de que la idea común. Yo lo entiendo como algo natural. Hay una comunicación buena. No le doy ninguna importancia; no pasó nada especial. Fue una indicación y ya está”, confesó Quique Setién en conferencia de prensa.

Aunado con esto, Quique Setién reveló que la relación que tiene con los jugadores del FC Barcelona es buena, pese a que se dice que hay desacuerdos y que pronto podría irse del banquillo, por lo que confía en que terminará esta temporada en La Liga y quizá haya renovación en un futuro.

“Cuando no hay victorias y no ganas, todo el mundo saca punta. Este es el circo en el que estamos montados. La relación que tenemos con la plantilla es buena. Es verdad que en momentos puntuales no estamos de acuerdo, pero no para hacer mención”, dijo Quique Setién.

Finalmente Quique Setién se dijo tranquilo pese a perder el liderato de La Liga y tener dos empates en el camino. Sabe que el futbol es impredecible, que a veces hay malos momentos pero confía en que todo pasará pronto.

“Lo que tengo que hacer es liberar mi conciencia. Y hago todo lo que puedo por ganar los partidos y es lo que más me tranquiliza. A veces los resultados no dependen de mí. El fútbol es como es. Sé que las victorias ocultan muchas cosas y las derrotas conllevan esto”, sentenció Quique Setién sobre la polémica que ha existido en torno al Barcelona.