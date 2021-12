Hasta el cielo: Así es como los aficionados dedican el título del Atlas a sus seres queridos

Horas después de que el Atlas rompiera la sequía de 70 años sin un título de Liga, las emociones se mantienen a flor de piel. El momento en el que el balón cruzó la portería en el penal de Julio Furch quedará marcado en la historia y hoy genera sentimientos indescriptibles.

No obstante, hay aficionados rojinegros que no pudieron ver a su equipo campeón. Algunos estuvieron presentes en el ya lejano 1950, pero muchos partieron de este mundo antes de que Aldo Rocha o algún otro capitán levantara la copa. Por ello, el campeonato tomó tintes emotivos que tocan el corazón de cualquier seguidor del futbol.

ESTA NOCHE TAMBIÉN VA POR TODOS LOS QUE SE FUERON AL CIELO DESEANDO UN DÍA COMO HOY… 🥺❤️🖤#Junto2 #Transformamos pic.twitter.com/a0anyKPUF3

— Atlas FC (@AtlasFC) December 12, 2021

Así recuerda la afición del Atlas a los que ya no están

Esperar durante siete décadas se dice fácil y lo único que demuestra es que los aficionados del Atlas son de los más fieles en el futbol mexicano (y el mundo entero). Sin embargo, el título conseguido ante León en la Liga MX no habría estado completo sin las diferentes muestras de cariño que encontramos en redes y en el estadio.

Una de las primeras convocatorias ya se había visto en torneos anteriores. Las barras rojinegras invitaron a todos los que consiguieron boleto al Estadio Jalisco a que imprimieran las fotografías de sus familiares y las llevaran consigo. El resultado fue espectacular: durante todo el partido, estas imágenes destacaron en la tribuna.

Las historias de la afición del Atlas emocionan hasta el llanto y nos ponen la piel chinita. Varios seguidores del club publicaron la fotografía de su ser o seres queridos en Twitter y sí, saquen los pañuelos porque esto es impresionante. Renata Masciarelli, portera del América, se unió a los que recordaron a sus seres queridos.

Por ejemplo, Sand Márquez redactó un pequeño texto lleno de tradición y un sentimiento inexplicable. Ella llegó al Jalisco con la ilusión más viva que nunca, acompañada por sus padres desde lo alto. Además de mostrar la foto de ambos, explicó que la pareja la llevaba desde pequeña al estadio, también junto a su hermano.

Vinieron los dos, mi pa y mi má.

Como cuando eran novios, como cuando nos traían a mi hermano y a mi.

Ninguno vio a su @AtlasFC campeón.

El día es hoy #MilVecesArribaElAtlas

❤️🖤#Junto2 pic.twitter.com/H6spqmlSWw — Sand Márquez (@SoySandMarquez) December 12, 2021

Una de las personas que mas he querido en la vida era un Atlista de corazón . En 55 años de vida nunca los vio ser campeones. Siempre quise pasar un día como hoy con el. Triste de no estar con el hoy, feliz de tener otra razón para recordarlo. Te quiero mucho Manuel Barbosa. pic.twitter.com/3PvV0K5KRR — Eduardo Clark (@EduardoClark) December 13, 2021

Narraciones y reacciones: Lo que provocó La ‘Academia’ con el título

En televisión también pudimos escuchar a los seguidores del Atlas como El ‘Perro’ Bermúdez. No obstante, no fue el único y en TV Azteca, Martinoli le cedió el micrófono a David Medrano para que pudiera narrar la anotación del título del equipo de sus amores. Paco González no se quedó atrás y puso la piel chinita.

“Señor Medrano: Le dejamos este momento después de 70 años. Si esto va a pasar lo tiene que decir un atlista de toda cepa. El disparo de Julio Furch contra Cota, posible campeonato para el Atlas, es para el señor David Medrano Félix“, dijo Martinoli al aire. Acto seguido, el reportero y columnista pudo festejar con su hijo David, quien se encontraba en la cancha.

Detallazo de Martinoli cederle la narración del penal del campeonato al Atlista David Medrano⚽️👊🏻😎#GritaMéxicoA21 #AtlasVsLeon pic.twitter.com/EIufAx5DWE — Gilberto Torres (@gilfuzzy) December 13, 2021

Esta narración va a quedar en la historia de la crónica deportiva mexicana… No siento nada por el @AtlasFC y me llegó hasta el alma. Felicidades y gracias por las emociones, @pacogonzaleztv!!! 👊🏻🔥 pic.twitter.com/NLnoLuTeti — Sergio Dipp (@SergioADippW) December 13, 2021

Así lo vivieron los aficionados del Atlas

El es sordomudo y es de Saltillo felicitamelo tío @AtlasFC se llama Gustavo pic.twitter.com/bYSfyttm8X — LA SANGRE AZUL SALTILLO💙 (@LASANGREAZULSLW) December 13, 2021