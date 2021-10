Chale: Desiree Monsiváis asegura que fue blanco de racismo en el Clásico Regio Femenil

El Clásico Regio Femenil es uno de los partidos más importantes en cada torneo de la Liga MX Femenil. Sus aficionados crean un ambiente espectacular, aunque también hay ocasiones en que superan los límites. Esto ocurrió en la edición más reciente del encontronazo entre Tigres y Rayadas porque Desiree Monsiváis denunció una serie de insultos y racismo en su contra.

La máxima goleadora de la Liga y del Monterrey es ídolo de muchos, pero también se enfrenta a miles de detractores. Concretamente esta jornada tuvo roces con Cristina Ferral y Miriam García que provocaron la molestia de los seguidores felinos, por lo que se desencadenaron los gritos, abucheos y demás.

El partido no decepcionó en lo estrictamente deportivo. Un encuentro de ida y vuelta, con balones al poste y atajadas espectaculares se robó los reflectores del fin de semana. Pero más allá de los goles, llamó la atención que el protocolo de conmociones todavía tiene mucho por mejorar, ya que Nayeli Rangel requirió de la revisión que se implementó este torneo.

Después de que cayera el segundo gol de Tigres, el ataque rayado comandado por Desiree Monsiváis se lanzó con todo en busca del empate. Sin embargo, este no llegó y lo que predominó en la tribuna fueron los cánticos considerados homofóbicos y racistas por la misma Liga MX Femenil y la FMF.

Con la cabeza fría y horas después de lo ocurrido, la atacante expresó su postura a través de redes sociales: “Cada quien maneja sus problemas como quiere. Ayer fue un partidazo con todo y racismo, grito homofóbico e insultos hacia mi persona. Nosotras Rayadas, vamos muy bien y estamos conscientes de nuestro potencial”, redactó.

¿Qué le gritó la afición de Tigres a Desiree Monsiváis?

A pesar de que la futbolista no especificó en los comentarios y gritos que escuchó desde la cancha, los aficionados hicieron sus propios aportes a la discusión. En algunos videos publicados en Twitter, se aprecia a los fans de Tigres cantando lo que supuestamente está prohibido, aunque no solo a Desiree Monsiváis: “El que no salte es rayado maricón“.

Todo esto sucede en medio de las múltiples campañas que la FMF implementó para erradicar el grito a los porteros. Y si bien es cierto que en la rama femenil es poco común, la Liga MX Femenil lleva varios meses en el ojo del huracán por temas que van más allá de la cancha.