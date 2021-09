Mientras dormías: Medalla de oro para el mexicano Diego López y la propuesta de matrimonio en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020

Nada como despertar con buenas noticias para México. Los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 ya no acostumbraron a recibir medallas días tras días y esta vez no fue la excepción, por lo que te contamos lo más destacado de la jornada en la justa veraniega.

México conquistó su sexta medalla de oro en Tokio 2020 gracias a Diego López, ganador de la prueba de los 50 metros libres, categoría S3, y con ello se alcanzó el objetivo de igualar la cosecha de medallas lograda en Río 2016, con un total de 15 preseas.

Para Diego López esta es la segunda medalla en Tokio 2020, pues anteriormente había conquistado el bronce en los 50 metros dorso. Para los últimos dos días, México necesita una medalla más para superar los 15 metales de Río.

La jornada estuvo apunto de entregar un par de medallas más para México, con Nely Miranda, quien terminó en el cuarto lugar de la prueba de los 50 metros libres S4 y Fabiola Ramírez, quien también obtuvo el cuarto puesto los 50 metros dorso S2.

Ángeles Ortiz, de manera similar, concluyó cuarta en la final de lanzamiento de bala F57.

El ucraniano Maksym Krypak ya tiene cuatro medallas de oro en estos Juegos Paralímpicos y 11 en su carrera si se toman en cuenta ediciones anteriores, luego de coronarse en los 100 metros libres, clasificación S10, con un tiempo de 57.19 segundos.

La pista de atletismo del Estadio Olímpico de Tokio 2020 fue el escenario perfecto para la propuesta de matrimonio de Manuel Antonio Vaz a Keula Nidreia Pereira. Él funge como guía de Keula Nidreia, quien respondió con un sí después de la eliminatoria de los 200 metros, clasificación T11, de modo que la pareja de Cabo Verde regresará a su país con nuevos retos fuera del deporte.

Keula Nidreia Pereira Semedo from Cape Verde got a surprise marriage proposal from guide after her Tokyo Paralympics 2020 Women’s 200m T11 Heat 4 event.#YouDeserveIt #Paralympics pic.twitter.com/ZR6Lq7EwOb

— SABC Sport (@SPORTATSABC) September 2, 2021