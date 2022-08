Javier ‘Chicharito’ Hernández lleva algunos días envuelto en polémica, pues la afición lo criticó fuertemente por dos videos que se hicieron virales en redes. En uno, no quiso firmar la bandera de México y se dijo que la tiró al piso; en otro, le negó una foto a un niño que lo esperaba después de un LA Galaxy vs Dallas.

Ambas situaciones provocaron una interminable conversación, así que ‘Chicharito’ buscó la manera de ponerle punto final. Además de disculparse, el futbolista mexicano explicó qué sucedió en ambos casos y reveló que incluso está buscando al pequeño fan para recibirlo con el equipo de la MLS.

Así se disculpó ‘Chicharito’ por las polémicas en redes sociales

Las críticas y señalamientos contra ‘Chicharito’ fueron tantos, que su actual pareja salió a defenderlo; sin embargo, él aprovechó un live en su cuenta de Instagram para explicar esta situación, que sale por completo de lo deportivo.

“Voy a empezar con uno que creo que se salió de contexto que es el de la bandera. Lo vi y lo estuve platicando con mi familia y con mi gente, decidí no firmar la bandera y después de eso la verdad es que yo no sabía que la tenía yo agarrada, según yo la tenía agarrada la persona que me la entregó. Entonces no es que la tire, sino que la quiero mover para seguir firmando más cosas y desafortunadamente la bandera se cayó, ni cuenta me di“, indicó el jugador.

Posteriormente, ‘Chicharito’ explicó que rechazó tomarse foto con un niño como consecuencia de su sentir tras un partido. Al no haber tenido la actuación que esperaba, el atacante reaccionó de mala manera y ahora, busca a ese pequeño para invitarlo a otro juego.

“Obviamente el video de cuando estoy saliendo del partido del Dallas y me niego a darle un autógrafo o una foto al niño. Sabemos que eso es muy desafortunado y le pido perdón a él y a su familia. Estoy platicando ya con la gente del Galaxy para ver si podemos contactarlo para darle una foto, saludarlo, regalarle una camiseta, invitarlo a un partido o algo.

“Quería explicar un poquito esa situación porque, no es querer hablar de más, pero la gente a la que me acerque estaban muy lejos del autobús. Yo ya había estado firmándole a mucha gente después del partido y otra vez que no estuve al 100; soy humano, soy muy pasional, cuando hay algo en mi cabeza se me queda mucho en la cabeza. Quiero pedir una disculpa, se me fue completamente. Nadie es perfecto“, finalizó ‘Chicharito’, quien será capitán en el All Star Game entre la Liga MX y la MLS.

Javier “Chicharito” Hernández aclara la situación que vivió donde no le firmó al niño, así como la bandera de México⚽️??. pic.twitter.com/XcKCvoO8qK — Duro de Marcar (@DurodeMarcarGDL) August 6, 2022