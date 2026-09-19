Dónde ver el América vs Chivas este 19 de septiembre

América vs Chivas se juega este sábado 19 de septiembre a las 21:15 horas. La transmisi´n del partido va por Canal 5 de televisión abierta

Lo que necesitas saber: Si América derrota a Chivas, podría recuperar el liderato general de la Liga MX

América vs Chivas sigue siendo el clásico más importante del futbol mexicano. Aunque ha cedido terreno a otras rivalidades, todavía no hay partido que se le compare.

También ya es todo un clásico que se juegue en septiembre, por eso lo tenemos agendado para este fin de semana en la sagrada cancha del Coloso de Santa Úrsula.

Estadio Azteca / Foto: Mexsport

¿Dónde ver el América vs Chivas de la Jornada 9?

No hay que hacer milagros para ver el partido de partidos, el juego de juegos… el Clásico de Clásicos. América vs Chivas juegan este sábado 19 de septiembre a las 21:15 horas y pasará por televisión abierta.

El Estadio Banorte es la sede del encuentro, y aunque se espera que esté nublado gran parte del día, al menos en las páginas de pronósticos consultadas de este lado, no se espera lluvia. Ojalá sea así.

¿Cuándo y a qué hora juegan América vs Chivas?

Sábado 19 de septiembre, 21:15 horas.

Sábado 19 de septiembre, 21:15 horas. ¿Dónde ver el Clásico?

Canal 5 de televisión abierta, TUDN y ViX.

Foto: Mexsport

El liderato general de la Liga MX en juego en el América vs Chivas

En mejor momento no nos podía llegar el Clásico de Clásicos. América era líder general la semana pasada, antes de su dolorosa derrota contra Cruz Azul; Chivas, ellos son quienes les arrebataron la cima y en este momento son los que mandan en la Liga MX.

Pero un triunfo de las Águilas sumado a que Toluca no gane, devolvería el sitio de honor al América. Así que sí, está en juego el liderato general en el clásico, algo no tan común pero que aumenta la expectativa por este partido.

Los dos llegan en buen momento y como candidatos al título, como siempre debe ser. ¡Tendría que ser un clásico épico!