Lo que necesitas saber: Messi no se retira de la Selección ni mucho menos, pero no volverá a jugar un partido oficial ni de eliminatorias en Argentina

Árbitro, no pites el final, porque Messi no vuelve a jugar en su tierra. El Argentina vs Venezuela está llamado a ser el último juego oficial de Leo Messi en su país. Según sus propias palabras, será algo especial y vaya que lo está siendo…

Messi con Argentina / Foto: Getty Images

Messi se emociona hasta las lágrimas durante el calentamiento

Ya todos sabíamos lo que iba a ocurrir, pero nadie nos preparó para este momento. Durante el calentamiento de su último juego oficial en Argentina, Leo Messi no aguantó los sentimiento y se le vió con lagrimas de cocodrilo.

Y para ser aún más emotivo el encuentro, durante el Himno Nacional de su país, el astro argentino estuvo acompañado de sus hijos, dándonos unas imágenes que quedarán guardadas en la memoria del fútbol.

Messi durante el Himno Nacional de Argentina // Foto: Getty Images

¿Dónde ver el Argentina vs Venezuela de las eliminatorias para el Mundial 2026?

El partido entre la Albiceleste y la Vinotinto se juega este mismo jueves, 4 de septiembre, en punto de las 17:30 horas, desde el Estadio Monumental de Buenos Aires. ¡Inmejorable escenario para despedir a Messi!

Por fortuna sí lo podremos ver en México, pues pasará por ViX Premium en streaming.

¿Por qué es el último partido oficial de Messi en Argentina?

Importante aclararlo nuevamente: El Argentina vs Venezuela solo será el último partido oficial de Messi jugando en Argentina, no es ni su despedida, ni su retiro, ni su último juego con Selección. De hecho jugará también el encuentro del 9 de septiembre contra Ecuador, y seguro lo veremos en el Mundial 2026.

Pasa que al ser el último partido como local de Argentina en las eliminatorias para la Copa del Mundo del próximo año, los siguientes partidos que Leo pueda jugar con la Albiceleste en casa serán amistosos. Y con Argentina ya clasificada al Mundial 2030 por tener un juego inaugural en casa, no necesitarán volver a jugar eliminatorias en un buen rato.

Argentina es opción para ser sede de la próxima Copa América, pero eso sucederá hasta 2028, y luce prácticamente imposible que Messi siga jugando con la selección para entonces.

Igual se habla de la posibilidad de hacer la Finalissima en territorio argentino, pero no se considera un partido oficial ante los ojos de FIFA a pesar de estar organizada en conjunto por UEFA y Conmebol.

Messi en eliminatorias con Argentina / Foto: Getty

El propio Messi confirmó que es su último partido de eliminatorias en Argentina

Vaya, ni para qué discutir, el propio Messi ya lo dijo: “Va a ser especial, un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá algún amistoso o más partidos, pero sí que es un partido muy especial y, por eso, me va a acompañar mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres y mis hermanos, todos los que puedan”, declaró, según cita ESPN.

Hasta Scaloni y un periodista se conmovieron gacho en la conferencia previo al partido recordando que Messi se despide de las eliminatorias, primero en casa contra Venezuela, y luego cuando jueguen en Ecuador en la última fecha.