Lo que necesitas saber: Barcelona Femenil viene a México con todas sus figuras, incluida Aitana Bonmatí, que juega por primera vez en México

¡Barcelona Femenil viene con todo a México! El club Culé derrotó a las estrellas de la Liga MX Femenil y ahora va contra América, un partido imperdible para este domingo.

Foto: MexSport

¿Dónde ver el Barcelona vs América Femenil?

Tras el juego contra las estrellas de la Liga, Barcelona Femenil tendrá otra dura prueba en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde se medirá a las líderes de la tabla.

América Femenil marcha con paso perfecto, con 7 victorias en 7 partidos en el presente torneo. Además, jugar en CDMX al mediodía será un enorme reto para el Barça.

Lo mejor de todo es que el América Femenil vs Barcelona tendrá transmisión en televisión abierta por Canal 2 y también va por TUDN.

Partido: América Femenil vs Barcelona

Fecha: Domingo 24 de agosto

Hora: 12:00 horas

Dónde ver: Canal 2 y TUDN

América recibirá al Barcelona Femenil

Barcelona Femenil viene a México con todas sus figuras

Por si alguien llegó a pensar que Barcelona tomaría a la ligera su gira por México, tenemos que dejar claro que no es así. El club dio a conocer su convocatoria para enfrentar al América y vienen todas las figuras del equipo.

Cata Coll, Irene Paredes, Laia Aleixandri, Ona Batlle, Patri Guijarro, Vicky López, Salma Paralluelo, Claudia Pina, Caroline Graham, Alexia Putellas y Aitana Bonmatí encabezan la lista de jugadoras del Barcelona Femenil que están en México.

Lo de Aitana es muy especial, pues en 2023 no pudo venir, así que estamos viendo a la mejor futbolista del planeta jugando en nuestro país por primera vez.