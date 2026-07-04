Lo que necesitas saber:
El Tour de France consiste en 21 etapas y se corre hasta el 26 de julio
Isaac del Toro es otro mexicano que nos ilusiona con su gran talento y nos invita a preguntarnos: ¿Y si sí gana el Tour de Francia en su primera participación?
Por acá lo vamos a apoyar con todo y esperamos que tú también lo hagas. ¿Cómo? ¿No sabes dónde ver su actuación en el Tour de Francia? Pues vamos con el dato.
Fecha y horario de cada etapa: ¿Dónde ver a Isaac del Toro en el Tour de Francia?
ESPN tiene los derechos del Tour de Francia en México, algo confirmado en la página oficial del evento. Pero sabemos que la cadena tiene varios canales.
El Tour de Francia se divide en 21 etapas, pero de momento la cadena solo ha compartido la programación de las primeras siete. La mayoría pasarán por ESPN 3, con excepción de la sexta, que va por ESPN 4.
A continuación el calendario de Isaac del Toro:
- Etapa 1: sábado 4 julio, 8:45 horas, por ESPN 3
- Etapa 2: domingo 5, 5:00 horas, por ESPN 3
- Etapa 3: lunes 6 julio, 4:00 horas, por ESPN 3
- Etapa 4: martes 7, 5:00 horas, por ESPN 3
- Etapa 5: miércoles 8 julio, 5:00 horas, por ESPN 3
- Etapa 6: jueves 9 julio, 5:00 horas, por ESPN 4
- Etapa 7: viernes 10 julio, 4:25 horas, por ESPN 3
El Tour de Francia se corre hasta el 26 de julio y acá te actualizaremos el dato de cómo ver las siguientes etapas.
Isaac del Toro es el tercer mexicano que corre el Tour de Francia
Isaac del Toro “llega a la carrera tras haber ganado recientemente el Tour Auvergne-Rhône-Alpes con gran facilidad. El ciclista de 22 años también ganó la clasificación general tanto en el UAE Tour como en la Tirreno-Adriático. Con este historial, Isaac del Toro puede comenzar su primer Tour con la confianza de estar a la altura de las circunstancias”, destaca su equipo.
Isaac del Toro se convierte en el tercer mexicano que corre el Tour de Francia. Antes de él lo hicieron Raúl Alcalá y Miguel ‘El Halcón’ Arroyo. Alcalá ganó dos etapas y Arroyo lo corrió dos años, falta ver cómo le va a nuestro Torito.