Lo que necesitas saber: Checo Pérez tiene contrato con Cadillac hasta el final de la temporada 2027.

Llegó el momento de hablar de la duración de los contratos de los pilotos en la Fórmula 1. Mientras en Cadillac, McLaren y Ferrari tienen asegurados sus dos asientos para el 2027, hay varios pilotos que se encuentran negociando sus renovaciones.

Por ejemplo, Kimi Antonelli, actual líder del Campeonato de Pilotos, tiene contrato con Mercedes hasta la temporada 2026. Sin embargo, es prácticamente un hecho que Toto Wolff le ofrecerá una renovación, solo es cuestión de tiempo y de que continúe con sus buenos resultados. Aunque hay otros que podrían quedarse sin asientos por su bajo rendimiento.

Hasta ahora, solo tenemos 16 de 22 pilotos confirmados para el 2027.

Captura de pantalla

Los contratos de los pilotos en la Fórmula 1

Piloto Escudería Duración de contrato Charles Leclerc Ferrari Contrato Multianual

(2033*) Lewis Hamilton Ferrari 2027 Max Verstappen Red Bull 2030 Isack Hadjar Red Bull 2027 Lando Norris McLaren 2030 Oscar Piastri McLaren 2028 Kimi Antonelli Mercedes 2026 George Russell Mercedes 2027 Alex Albon Williams 2027 Carlos Sainz Williams Multianual Checo Pérez Cadillac 2027 Valtteri Bottas Cadillac 2027 Franco Colapinto Alpine 2027 Pierre Gasly Alpine 2028 Nico Hulkenberg Audi 2027 Gabriel Bortoleto Audi Multianual

(Más allá del 2027*) Ollie Bearman Haas 2026 Esteban Ocon Haas 2026 Fernando Alonso Aston Martin 2026 Lance Stroll Aston Martin Multianual Arvid Lindblad Racing Bulls 2026 Liam Lawson Racing Bulls 2026 *Duración aproximada

Pilotos confirmados para el 2027

Charles Leclerc: Ferrari Lewis Hamilton: Ferrari Lando Norris: McLaren Oscar Piastri: McLaren George Russell: Mercedes Max Verstappen: Red Bull Isack Hadjar: Red Bull Checo Pérez: Cadillac Valtteri Bottas: Cadillac Pierre Gasly: Alpine Franco Colapinto: Alpine Alex Albon: Williams Carlos Sainz: Williams Lance Stroll: Aston Martin Gabriel Bortoleto: Audi Nico Hulkenberg: Audi

Fotografía formula1.com

Isack Hadjar se recupera de su lesión y recibe una extensión en Red Bull

Red Bull aprovechó que Isack Hadjar se recuperó de su lesión en la muñeca para darle una nueva extensión de contrato hasta el 2027. Sí, solo es por una temporada, pero al menos logró asegurar su lugar en la parrilla después de perderse tres carreras consecutivas.

Lando Norris se queda en McLaren hasta el 2030

McLaren no quiso quedarse atrás en las renovaciones y extendió el contrato de Lando Norris hasta el 2030, igual que el de Max Verstappen, pero menor que el de Charles Leclerc.

Y ojo, entre las cláusulas del nuevo contrato hay una que incluye otra extensión plurianual. Todo dependerá de los buenos o malos resultados que pueda cosechar en las próximas temporadas.

“Lando Norris, campeón del mundo en 2025, ha ampliado su contrato con el equipo McLaren de Fórmula 1 hasta al menos 2030, con una opción plurianual para continuar más allá de esa fecha“.

El anterior contrato de Lando terminaba en el 2027, por lo que su participación ya estaba confirmada.

Alpine extiende contrato de Franco Colapinto hasta 2027

¡Buenas noticias para los aficionados argentinos! Franco Colapinto se queda con Alpine una temporada más. El equipo francés decidió extender su contrato hasta el final de la temporada 2027, para ellos, Franco ‘proporciona la pareja perfecta para impulsar al equipo hacia el futuro’.

Con esta renovación, Alpine ya tiene asegurada su alineación de pilotos para el 2027, ya que Pierre Gasly tiene contrato hasta el 2028. Ya veremos si Franco logra amarrar otra renovación en el futuro.

Max Verstappen firma con Red Bull hasta el 2030

Malas noticias para Toto Wolff. Max Verstappen decidió firmar una extensión de contrato con Red Bull por dos años más. Su anterior contrato finalizaba en el 2028; sin embargo, el cuatro veces campeón del mundo decidió extenderlo hasta el 2030.

Mucho se habló sobre su posible salida de Red Bull, pero de alguna manera el equipo logró convencer a su piloto estrella. Algo deben tener listo en el garaje de los ‘Toros’ para las próximas temporadas; de lo contrario, no habrían podido convencer a Max tan fácil.

Williams renueva a Alex Albon

Alex Albon ya amarró su asiento en Williams hasta la temporada 2027 de la Fórmula 1. El tailandés cumplirá su quinta temporada con el equipo como un ‘líder clave’ en la transformación del equipo.

“Williams confirma que Alex Albon seguirá compitiendo con el equipo en 2027, reafirmando su compromiso de devolver a Williams a la senda de la victoria.

Desde que se unió a Williams en 2022, Alex ha sido un líder clave en la transformación del equipo tanto dentro como fuera de la pista, y esta extensión es una clara señal de confianza por parte de ambos en el progreso a largo plazo que se está logrando en Grove”. Se lee en el comunicado de Williams.

Carlos Sainz se queda en Williams

Williams ya tiene definida su alineación de pilotos para el 2027. Mientras Albon extendió su contrato una temporada más, Carlos Sainz firmó un contrato multianual que podría vincularlo con el equipo los próximos dos o tres años.

“¡Me entusiasma anunciar que sigo formando parte de la familia del equipo Atlassian Williams F1! Mi compromiso es el mismo que desde el primer día: ayudar a que Williams vuelva al lugar que le corresponde, y espero crear muchos más recuerdos con el equipo”.

Charles Leclerc y su contrato multianual con Ferrari

En Ferrari tienen claro que Charles Leclerc es su futuro, tal vez no ha estado cerca de pelear por el campeonato en los últimos años, pero la confianza que tienen en el monegasco es enorme. Una muestra de ello es la extensión de su contrato multianual que, aunque no se confirmó la duración, podría terminar hasta el 2033.

Mientras tanto, el contrato de Lewis Hamilton concluye después de la temporada 2027. Si todo sale bien y sigue sumando victorias, el siete veces campeón del mundo podría recibir una extensión.

Fotografía @ScuderiaFerrari vía X

McLaren asegura a Oscar Piastri y Lando Norris

En McLaren tienen blindados sus dos asientos, al menos hasta el 2027, año en el que finaliza el actual contrato de Lando Norris. Mientras que, Oscar Piastri firmó una renovación que le asegura un lugar con el ‘Team Papaya’ hasta el 2028.

Fotografía @McLarenF1

Cadillac sin preocupaciones… por ahora

En Cadillac pueden concentrarse plenamente en solucionar los problemas del auto, ya que sus dos pilotos, Checo Pérez y Valtteri Bottas tienen contrato hasta el 2027. Sí, veremos una temporada más del ‘Ministro de Defensa’ en Fórmula 1.