Lo que necesitas saber: Isaac del Toro es el tercer mexicano que corre el Tour de Francia y el primero desde 1995

Isaac del Toro sigue en plan grande y, tras su primera victoria del año, ahora lo confirmaron como parte de su equipo para correr nada menos que en el Tour de Francia… ¡El primero en su trayectoria!

Se convierte así en el tercer ciclista mexicano que logra llegar al Tour de Francia (el primero en 31 años), y hay altas expectativas de que su participación sea clave para que el equipo obtenga el tricampeonato este 2026.

Fotografía @TeamEmiratesUAE vía X

Confirman a Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026

El UAE Team Emirates hizo oficial el llamado de Isaac del Toro con un comunicado donde destaca su especialización en montaña. El mexicano estará acompañado por Tadej Pogačar, Felix Großschartner, Brandon McNulty, Nils Politt, Florian Vermeersch, Tim Wellens y Adam Yates.

“El experimentado equipo espera respaldar las ambiciones de Pogačar de conseguir su tercer título consecutivo del Tour. De lograrlo, el bicampeón mundial igualaría el récord de cinco victorias en el Tour de Francia, uniéndose a un selecto grupo que incluye a Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin”.

Foto: @TeamEmiratesUAE

Isaac del Toro, tercer mexicano que compite en el Tour de Francia

El equipo resalta que Isaac del Toro hará su debut en el Tour de Francia luego de conquistar el Tour Auvergne-Rhone-Alpes, donde consiguió su primera victoria en territorio francés.

“Llega a la carrera tras haber ganado recientemente el Tour Auvergne-Rhône-Alpes con gran facilidad . Antes de ganar dos etapas y la clasificación general en la carrera anteriormente conocida como Critérium du Dauphiné, el ciclista de 22 años también ganó la clasificación general tanto en el UAE Tour como en la Tirreno-Adriático. Con este historial, Isaac del Toro puede comenzar su primer Tour con la confianza de estar a la altura de las circunstancias”.

Como ya decíamos, Isaac del Toro se convierte en el tercer mexicano que corre el Tour de Francia. Antes de él lo hicieron Raúl Alcalá y Miguel ‘El Halcón’ Arroyo.

Raúl Alcalá lo corrió nueve veces en las que ganó dos etapas, primero en 1989 y luego en 1990.

Miguel Arroyo estuvo dos veces en el Tour de Francia, en 1992 y 1995.

El UAE Team Emirates celebró el triunfo de Isaac del Toro

¿Y cuándo es el Tour de Francia 2026?

Ve apartando los días porque será de puro apoyar a Isaac del Toro. El Tour de Francia se corre del 4 al 26 de julio.

De acuerdo con la página oficial del evento, ESPN se hará cargo de la transmisión en América Latina, aunque no aclaran si eso incluye a México o no (con otros países latinoamericanos sí lo hacen).

Te avisamos cuando anuncien si lo van a pasar o no, o si hay otra alternativa. Pero sea como sea, por acá seguiremos muy de cerca la participación de Isaac del Toro en el Tour de Francia.