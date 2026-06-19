Lo que necesitas saber:
México cierra la Fase de Grupos contra Chequia el miércoles 24 de junio.
México cumple con los pronósticos de sobra en el Mundial 2026, pues avanza a dieciseisavos de final como primero del Grupo A. Después del empate entre Sudáfrica y Chequia, la victoria contra Corea del Sur es suficiente para estar en la siguiente ronda y como primeros de grupo pase lo que pase en el último partido.
¿Cómo va México en el Grupo A?
México llegó a 6 puntos tras el partido contra Corea del Sur, ya seguro en el primer lugar del Grupo A porque el primer criterio de desempate es el resultado directo entre los equipos empatados.
Es decir, aunque México pierda su último partido y Corea gane, haberlos derrotado en Guadalajara nos da ventaja.
Grupo A
- México 6 pts
- Corea del Sur 3 pts
- Chequia 1 pt
- Sudáfrica 1 pt
Los posibles rivales de México en dieciseisavos del Mundial 2026
Y como ya no hay nada en juego contra Chequia, pensemos en la siguiente ronda de una vez. Al ser primer lugar del Grupo A, México enfrentará a uno de los 8 mejores terceros lugares, el cual saldrá entre los grupos C, E, F, H o I.
- Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia, Haití.
- Grupo E: Alemania, Costa de Marfil, Ecuador, Curazao.
- Grupo F: Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez.
- Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay.
- Grupo I: Francia, Senegal, Noruega, Irak.
Hasta antes de que se juegue el segundo partido de cada uno de esos grupos, los terceros lugares son Brasil, Ecuador, Países Bajos, España y Senegal. ¿Quién te gusta para enfrentar a México en dieciseisavos?