Lo que necesitas saber:

México cierra la Fase de Grupos contra Chequia el miércoles 24 de junio.

México cumple con los pronósticos de sobra en el Mundial 2026, pues avanza a dieciseisavos de final como primero del Grupo A. Después del empate entre Sudáfrica y Chequia, la victoria contra Corea del Sur es suficiente para estar en la siguiente ronda y como primeros de grupo pase lo que pase en el último partido.

México vs Sudáfrica
México vs Sudáfrica / Mexsport

¿Cómo va México en el Grupo A?

México llegó a 6 puntos tras el partido contra Corea del Sur, ya seguro en el primer lugar del Grupo A porque el primer criterio de desempate es el resultado directo entre los equipos empatados.

Es decir, aunque México pierda su último partido y Corea gane, haberlos derrotado en Guadalajara nos da ventaja.

Grupo A

  • México 6 pts
  • Corea del Sur 3 pts
  • Chequia 1 pt
  • Sudáfrica 1 pt
México en el Grupo A
México en el Grupo A

Los posibles rivales de México en dieciseisavos del Mundial 2026

Y como ya no hay nada en juego contra Chequia, pensemos en la siguiente ronda de una vez. Al ser primer lugar del Grupo A, México enfrentará a uno de los 8 mejores terceros lugares, el cual saldrá entre los grupos C, E, F, H o I.

  • Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia, Haití.
  • Grupo E: Alemania, Costa de Marfil, Ecuador, Curazao.
  • Grupo F: Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez.
  • Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay.
  • Grupo I: Francia, Senegal, Noruega, Irak.

Hasta antes de que se juegue el segundo partido de cada uno de esos grupos, los terceros lugares son Brasil, Ecuador, Países Bajos, España y Senegal. ¿Quién te gusta para enfrentar a México en dieciseisavos?

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