Lo que necesitas saber: México cierra la Fase de Grupos contra Chequia el miércoles 24 de junio.

México cumple con los pronósticos de sobra en el Mundial 2026, pues avanza a dieciseisavos de final como primero del Grupo A. Después del empate entre Sudáfrica y Chequia, la victoria contra Corea del Sur es suficiente para estar en la siguiente ronda y como primeros de grupo pase lo que pase en el último partido.

México vs Sudáfrica / Mexsport

¿Cómo va México en el Grupo A?

México llegó a 6 puntos tras el partido contra Corea del Sur, ya seguro en el primer lugar del Grupo A porque el primer criterio de desempate es el resultado directo entre los equipos empatados.

Es decir, aunque México pierda su último partido y Corea gane, haberlos derrotado en Guadalajara nos da ventaja.

Grupo A

México 6 pts

Corea del Sur 3 pts

Chequia 1 pt

Sudáfrica 1 pt

México en el Grupo A

Los posibles rivales de México en dieciseisavos del Mundial 2026

Y como ya no hay nada en juego contra Chequia, pensemos en la siguiente ronda de una vez. Al ser primer lugar del Grupo A, México enfrentará a uno de los 8 mejores terceros lugares, el cual saldrá entre los grupos C, E, F, H o I.

Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia, Haití.

Grupo E: Alemania, Costa de Marfil, Ecuador, Curazao.

Grupo F: Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez.

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay.

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega, Irak.

Hasta antes de que se juegue el segundo partido de cada uno de esos grupos, los terceros lugares son Brasil, Ecuador, Países Bajos, España y Senegal. ¿Quién te gusta para enfrentar a México en dieciseisavos?