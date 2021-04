Donovan Carrillo, el mexicano que revivió al patinaje artístico nacional con canciones de Juan Gabriel

El nombre de Donovan Carrillo comenzó a sonar en 2016, cuando ejecutó en Yokohama, Japón, una rutina sobre la pista de hielo con un tema de Juan Gabriel en el clasificatorio para la Copa Mundial de China. Con aquella ejecución puso a México en el mapa del patinaje artístico y desde ese entonces su carrera ha ido en ascenso en un deporte que forma parte del programa de los Juegos Olímpicos de Invierno, en los cuales nuestro país apenas y ha logrado figurar.

El ascenso del patinador mexicano ha sido tal que desde febrero de este año consiguió el apoyo de la Conade y gracias a ello ha superado una lesión en el tobillo, el cual lo limitó en su participación en el Mundial de Patinaje Artístico, que se celebró durante el mes de marzo en Saitama, Japón.

“Fue mucho tiempo el que estuvimos tratando de conseguir los recursos con mi familia, con mi entrenador, amigos y conocidos para cumplir mis sueños, ahora que ya tenemos esta facilidad será más fácil enfocarme en mis entrenamientos y en las competencias, y dar aún mejores resultados en los próximos eventos nacionales e internacionales”, compartió Donovan en entrevista con Sopitas.com.

Advertisement



Todo empezó por una chica

¿Por qué practicar un deporte invernal en México, donde no hay nieve? La historia de Donovan con el patinaje artístico comenzó cuando tenía ocho años. Para ese entonces practicaba gimnasia y clavados en el CODE Jalisco y por las noches acudía a los entrenamientos de su hermana, Daphne, quien comenzó a practicar después de ver una película de patinaje por televisión.

Ver esta publicación en Instagram Nada puede parar que ame a mi hermana.❄️ Una publicación compartida de Donovan Daniel Carrillo Suazo. (@donovandcarr) el 23 Nov, 2016 a las 10:27 PST

“Me llamaba la atención los saltos y los giros que ejecutaban las niñas y los chavos que practicaban el deporte, de forma que intenté hacer algunas cosas sin tener un conocimiento técnico, ponía música e improvisaba una rutina. Mi mamá, Diana, lo compartió con el entrenador de mi hermana y él notó muchas aptitudes para que me pudiera desarrollar en el patinaje artístico e insistió con mis papás para tomar clases de patinaje, además me gustaba una niña, todo se juntó y comencé a patinar para tratar de acercarme a la niña que me gustaba; lo que era diversión con el paso del tiempo se convirtió en mi pasión”, compartió Donovan vía telefónica.

Lucha contra la discriminación

Al optar por un deporte relacionado con la danza, relacionado como un deporte femenino, Donovan tuvo que luchar contra burlas e incluso discriminación, sin embargo supo evadirlos y convertirse en la máxima apuesta del patinaje artístico mexicano de cara a los Juegos Olímpicos de Invierno del 2022.

“Ya sea que los límites te los ponga la sociedad y en su defecto te los pongas, al final eres tú el que decide hasta dónde vas a llegar y hasta dónde quieres sacrificar y trabajar para cumplir con tus objetivos, entonces es importante confiar en tus capacidades, sin importar cómo ni qué para cumplir tus metas”.

¿Por qué las rolas de Juan Gabriel?

La rutina con la canción “Hasta que te conocí” que ejecutó Donovan en Japón, en septiembre de 2016, coincidió con el fallecimiento del Divo de Juárez, sin embargo, Donovan explicó que la intención no era hacer un homenaje a Juan Gabriel, pues el programa se había practicado desde el mes de enero, ocho meses antes del deceso.

El objetivo en realidad era hacerle un detalle a su madre, de quien se desprendió, cuando se mudó a Guanajuato, ya que cerraron la pista en la que él patinaba en Guadalajara.

“La música de Juan Gabriel es algo con lo que yo crecí desde pequeño, mi mamá ponía canciones los fines de semana, tengo muchísimos bellos recuerdos de convivencia con mi familia, así que fue una especie de oda para mi mamá y decidí montar una de sus canciones favoritas.

“En 2016 patiné la canción ‘Hasta que te conocí’, este programa lo montamos junto con mi entrenador (Gregorio Núñez) en el mes de enero y se hizo viral el programa en septiembre, en Japón, y coincidió con el fallecimiento del cantautor en el mes de agosto, así que fue algo inesperado… como familia nos dolió (la muerte de Juan Gabriel) porque era una persona a la admirábamos porque escuchábamos sus canciones”, indicó.

¿Y los Juangabrielazos?

En febrero de 2019 ejecutó nuevamente una rutina con otro tema de Juan Gabriel, “Ya lo sé que tú te vas”, el cual eligió al sentirse identificado debido a la distancia con su familia al mudarse a la ciudad de León, sin embargo, durante la presentación sufrió dos caídas que denotaron frustración en su semblante al finalizar la rutina, aunque después la afición se le entregó lanzándole regalos a la pista, como osos de peluche y flores.

“¿Sabes qué? A veces el deporte es un poquito traicionero porque uno trabaja muchísimo tiempo, le dedica horas, incluso la vida porque es algo que te apasiona y amas, y sólo tienes pocos minutos para realizar lo que hiciste en las prácticas, a veces por uno u otro motivo no fue tu día y no patinas como lo haces en las prácticas o como hubieras querido hacerlo, entonces por eso se nota ese semblante.

“Hubo un par de tropiezos que no me hacen sentir orgulloso de mi presentación, sin embargo la gente de la comunidad latina que asistió a verme en vivo, entre ellos mexicanos, colombianos y otros lados, jamás dejó de aplaudir, compartió su cariño para que pudiera seguir y terminar mi rutina de la mejor manera… estuvo muy padre ese evento”, comentó Donovan, quien además compartió que suele escuchar música de Luis Miguel, Sebastian Yatra, Camila, Reik y Maluma.

El triple Axel

Donovan se convirtió en el primer patinador mexicano en ejecutar con éxito un Triple Axel, uno de los saltos más complicados en el patinaje artístico, el cual consiguió un par de días antes de las caídas en Anaheim, California, sin embargo, el ejecutar el salto también le costó numerosas caídas, pero también una avalancha de motivación por parte de su entrenador.

“Es un salto bastante complejo, me costó muchas caídas, es uno de los más difíciles del patinaje artístico y la introducción para los saltos cuádruples, afortunadamente tuve el apoyo de mi entrenador y él me ha ayudado a salir adelante, incluso cuando no confío en mis capacidades, él me impulsa y motiva para llevarme de la mano a estos nuevos saltos”, mencionó el tapatío.