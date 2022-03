Después de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, muchos esperábamos con especial interés la participación de Donovan Carrillo en el Mundial de Patinaje Artístico, en Montpellier, Francia, sin embargo, el mexicano tuvo que darse de baja antes de comenzar la competencia debido a que extraviaron sus patines.

Para cualquier patinador, incluyendo a Donovan, es de suma importancia contar con los mismos patines con los que se realizó la etapa de entrenamiento, ya que el patinaje artístico es una disciplina en la cual los detalles importan en demasía, por aspectos de precisión y control al momento de impulsarse y caer correctamente en cada uno de los saltos.

“Ha sido muy difícil tomar esa decisión debido a la importancia y las grandes expectativas que se tenían para este evento. Lamentablemente, después de evaluar toda la situación junto con mi entrenador Gregorio Nuñez, decidimos que era lo más sensato a raíz de los infortunios que precedieron al día de hoy”, indicó Donovan en sus redes sociales.

Donovan entrenó con patines nuevos

Donovan cerraría su temporada en el Mundial de Francia, sin embargo, el equipaje en el que se encontraban sus patines fue extraviado. Donovan explicó que debido a las cuchillas de sus patines, éstos no pueden viajar como equipaje de mano, razón por la cual él y cualquier otro patinador se exponen a estos riesgos de logística.

“Desafortunadamente, la situación de los patines y equipaje siempre estuvo fuera de nuestro alcance y no pudimos encontrar a tiempo una solución para este percance”, indicó.

Ante esta situación, Donovan adquirió unos patines nuevos desde el 15 de marzo, pero no pudo entrenar con ellos hasta un día después porque no había patines y cuchillas en existencia. “Al día siguiente, patiné con los patines nuevos y pese al gran esfuerzo que hicieron todos los involucrados, no logré sentirme cómodo ni en control aunque se tratara de la misma marca de patines.

“El control y la precisión son vitales al patinar y al no sentir ninguno de los dos, el riesgo de intentar los elementos sin tener amoldados los patines es innegable”, mencionó.

¿Y qué pasó con sus patines?

Donovan detalló que estaba programado que recibiría sus patines el jueves 24 de marzo, por lo que su plan era entrenar con los patines nuevos y competir con los que ya tiene amoldados, sin embargo, éstos no han llegado.

“El último correo que recibí el 23 de marzo de la empresa que entregaría mi equipaje decía que las maletas llegarían en el horario de las 8:30 a 13:00 del día jueves 24 de marzo… hasta el momento que estoy escribiendo y publicando este mensaje, mi equipaje sigue demorado”, indicó.