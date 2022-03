Donovan Carrillo se retiró del Mundial de Patinaje Artístico

Aunque en redes ya quieren ver sangre porque antes Donovan Carrillo informó que no llegaban sus patines, hasta el momento se desconoce la razón exacta por la cual decidió retirarse del Mundial de Patinaje.

Quienes madrugaron con la intención de conmoverse otra vez con la rutina de Donovan Carrillo, se encontraron con la lamentable noticia: el patinador mexicano se retiró de la competencia celebrada en Montpellier, Francia. Según lo que se ha informado hasta el momento, fue por “causas personales”.

De acuerdo con lo programado, el patinador sensación de los pasados Juegos Olímpicos de Invierno presentaría su rutina para el bloque de programas cortos por ahí de las 4:15 horas. Sin embargo, minutos antes la organización anunció el retiro.

Los 24 mejor calificados en su rutina pasarían a la siguiente etapa de la competencia. Con este anuncio, Donovan Carrillo queda fuera por completo del Mundial de Patinaje.

Un día antes, Donovan anunció a sus fan que ya se encontraba en Montpellier para participar en la justa deportiva de la especialidad. Sin embargo, en el mensaje que compartió por medio de su cuenta Instagram, señaló que todavía no le llegaban sus patines.

“Amigos, quiero compartirles que estos días me he sentido preocupado porque aún no me ha llegado la maleta en la que documenté mis patines”, comentó Donovan Carrillo junto a un video en el que enseñó cómo entrenaba pese a no contar con sus herramientas de trabajo.

Horas antes de la competencia, el Comité Olímpico Mexicano informó que los patines de Donovan llegaron. “Justo a tiempo para su participación en el Campeonato Mundial de Montpellier en el programa corto varonil, que será la madrugada de este jueves (4:15 horas, tiempo del centro de México)”.

Donovan Carrillo sería el segundo competir de los 40 que participan en el Mundial de Patinaje Artístico. Si lograba una buena calificación, así como en los pasados Juegos Olímpicos de Invierno, hubiera presentado su rutina libre el 26 de marzo… pero, pues ya fue.

Seguidores de Donovan señalan que, en efecto, recibió sus patines, incluso practicó con ellos horas antes de la competencia. Sin embargo, por la premura no habría tenido tiempo de prepararlos para realizar su rutina de alto nivel. De ahí que decidió mejor retirarse.

Lo anterior es extraoficial, habrá que esperar a la declaración del buen Donovan que, cabe recordar, dependía del resultado en el Mundial de Patinaje para conservar el monto completo de la beca otorgada por la CONADE.