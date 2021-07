¡Love is in the air! Drake rentó el estadio de los Dodgers para una cita romántica

Al parecer Drake sabe cómo conquistar a una mujer, pues decidió que sería una buena idea rentar el estadio de los Dodgers -y uno buscando nuevos taquitos callejeros para ser más cursis- como recinto para tener una cita romántica con Johanna Leia, la mujer que se rumora puede ser su pareja.

Esos lujos no se los puede dar cualquiera, así que podemos decir que Drake va en serio con Johanna Leia porque preparó todo para que fuera una noche mágica, al estilo de los Dodgers cuando Julio Urías sale a la lomita. Mantel blanco, camarero personal y flores, no podían faltar para su conquista.

¿Cómo nos enteramos? Chris Cristi, un reportero de la ABC que sobrevolaba en helicóptero la zona de Los Angeles, se dio cuenta de toda la escena tomó un par de fotos de la pareja disfrutando su cena romántica ubicada en la tercera base del campo -esperemos que haya sido una referencia de Drake a Leia sobre llegar a tercera base (guiño, guiño)-.

.@DRAKE ON A DATE? Randomly just flew over this cozy couple enjoying a private dinner along the third base line at an empty Dodger Stadium from #Air7HD @ABC7 #Drizzy pic.twitter.com/SjMR1UOgbo

— Chris Cristi (@abc7chriscristi) July 9, 2021