Lo que necesitas saber: Tenemos 10 entradas dobles para un evento exclusivo en la Sopicueva donde habrá snacks y bebidas

La temporada 2024 de Fórmula 1 está por comenzar y para ir calentando motores no hay nada mejor que echarte la sexta temporada de Drive to Survive, la cual se estrenará oficialmente el 23 de febrero, pero Sopitas y Netflix tienen una sorpresa bien chida, y es que podrás ver los dos primeros capítulos antes que nadie en la Sopicueva.

Netflix ambientará la Sopicueva con motivo del estreno de la sexta temporada de Drive to Survive, además podrás disfrutar de snacks y bebidas gratis para disfrutar de este evento exclusivo del miércoles 21 de febrero como Dios manda, así que si quieres ser parte de los 10 accesos dobles presta atención a nuestra dinámica.

Drive to Survive x Sopitas

¿Cómo puedo ir a la función exclusiva de Drive to Survive x Sopitas?

Mucho ojo porque iremos soltando los 10 accesos dobles en nuestras diferentes plataformas los días viernes 16 de febrero, lunes 19 de febrero y martes 20 de febrero.

Viernes, en Instagram de Sopitas Deportes

El viernes 16 de febrero vamos a dar tres accesos dobles a las tres primeras personas que respondan correctamente tres trivias en nuestras stories de Instagram, en la cuenta de Sopitas Deportes.

Si respondes correctamente, tómale una captura de pantalla a dicha respuesta a cada una de las trivias y adjúntalas en el link que encontrarás después de la tercera trivia y ahí mismo podrás capturar tus datos, con los cuales te contactaremos vía mail el lunes 19 para notificarte en caso de ser ganador. Ahí mismo te daremos horario y dirección para llegar a la sopicueva.

Drive to Survive

Lunes en nuestro Newsletter

El lunes 19 de febrero tendrás otra oportunidad para ganar tres entradas dobles más a través de nuestro Newsletter, en el cual encontrarás otras tres preguntas referentes a las temporadas anteriores de Drive to Survive. Los tres primeros en contestarlas de manera correcta serán contactados par recibir información sobre el evento.

aquí merengues. Te puedes suscribir a nuestro Newsletter

Martes en Sopitas FM por Radio Chilango

Los últimos cuatro pases dobles se darán durante la transmisión del martes 20 de febrero de SopitasFm en Radiochilango. Estos pases los daremos a través de la transmisión en YouTube, donde podrás contestar las tres trivias en la caja de comentarios. Ojo, para contactarte en caso de ser ganador o ganadora, es importante que al momento en que escribas tus tres respuestas, incluyas tu cuenta de Intagram, y ahí te mandaremos las instrucciones.

Repetimos: Es importante que tus respuestas vayan acompañadas de tu cuenta de Instagram para contactarte. Aquí te dejamos el link de Youtube.

Una mañana de 14 de febrero en Sopitas FM x Radio Chilango

¿Qué preguntas harán para ir a la función exclusiva de Drive to Survive x Sopitas?

Para que veas que no somos tan manchados, preparamos una guía con algunas de las preguntas que probablemente encontrarás en esta dinámica, así que puedes pasar a este quiz, el cual puedes responder varias veces para llegar mejor preparada o preparado a esta dinámica.

IMPORTANTE

-Esta dinámica es sólo para la Ciudad de México y área metropolitana

– Deberán seguir a SopitasDeportes en sus redes sociales (Facebook e Instagram). De no hacerlo quedarán descalificados automáticamente.

– Los ganadores serán los primeros que cumplan con todos los pasos correctamente.

– Esta dinámica comienza el 16 de febrero y termina el 20 de febrero de 2024.

– El ganador o ganadora será notificado a partir del lunes 19 de febrero de 2024 (así que estén muy atentos a sus mails o cuentas de Instagram para quienes participen en radio).

– Es importante que sus cuentas de Instagram y Facebook no estén protegidas (que no sean privadas, pues), ya que debemos verificar que hayan seguido todos los pasos de manera correcta.

– Este concurso es para mayores de edad.

– Nos reservamos el derecho de no considerar participantes por prácticas sospechosas o maliciosas.

