Lo que necesitas saber: La primera temporada de Drive to Survive se estrenó en el 2019.

A muchos no les gusta a otros les encanta, pero la realidad es que Drive to Survive llegó para quedarse. Y es que además de muuucho contenido, la serie que recopila lo mejor de cada temporada de la Fórmula 1, también nos ha regalado varios momentos dignos de memes y muchas risas.

No me van a negar que aquella discusión entre Toto Wolff y Christian Horner en la Temporada 5 de la serie no fue una joya; ‘If you had a problem change your f*cking car’, les aseguró que más de uno se sabe hasta de memoria la contestación de Wolff.

Toto Wolff en Drive to Survive / Captura de pantalla

No todos los pilotos están felices la serie

La llegada de Netflix a la Fórmula 1 no fue aceptada por todos los pilotos de la mejor manera y aunque algunos como Daniel Ricciardo o Guenther Steiner con Haas se volvieron en los consentidos de la audiencia, otros como Max Verstappen han criticado el exceso de drama que ofrece la serie.

El neerlandés quedó tan molesto en las primeras temporadas que renunció a aparecer en la cuarta entrega de Drive to Survive, pero después de varias negociaciones y la promesa de mantener el material más apegado a la realidad, regresó para la quinta temporada.

Max Verstappen no volvió a perder ante Checo después de Bakú / Mexsport

Checo ha robado cámara en Drive to Survive

Y sí de pilotos consentidos hablamos, evidentemente tenemos que mencionar a Checo Pérez, que en la pista y detrás de las pantallas tiene una graaan cantidad de seguidores, así que evidentemente tenía que tener algunos capítulos dedicados a él.

Uno de los más emotivos es el de su primer triunfo en la Fórmula 1, en aquel Gran Premio de Sakhir, justo cuando no tenía equipo para la siguiente temporada y que le valió su asiento en Red Bull, al fin en una escudería grande.

Otro de ellos fue su victoria en el Gran Premio de Mónaco en el 2022, esa que le ayudó a conseguir su extensión de contrato con los ‘Toros’ en el 2024.

Getty Images

Aumenta la audiencia con Drive to Survive

La Fórmula 1 y Drive to Survive han encontrado una ‘mina de oro’, ya que año con año el estreno de cada temporada significa un aumentó en la audiencia. Nuevos fans se traducen en más ingresos, suscripciones a F1TV, venta de boletos, compra de merch.

Guenther Steiner, la gran figura de Drive to Survive

Podemos decir que gracias a este fenómeno la audiencia en Estados Unidos creció tanto que ahora dicho país alberga tres carreras de la temporada 2024, el Gran Premio de Miami, Austin y Las Vegas, aunque claramente la ‘Ciudad del Pecado’ es la que dejó las mejores ganancias.

The drama returns. Here's your first look at F1: Drive to Survive Season 6. Coming February 23. pic.twitter.com/xeb7Zt6zZy February 12, 2024

En fin, después de mucho blah, blah, es momento de ver tan fan eres de Drive to Survive ¿Eres como Max Verstappen o como Guenther Steiner?

/ En la quinta temporada de Drive to Survive aparece un piloto con unos calzoncillos con la bandera de Gran Bretaña ¿Quién era? Especial Lando Norris

George Russell

Lewis Hamilton ¿En qué año se estrenó la primera temporada de Drive to Survive? 2019

2021

2020 Capitulo y temporada en el que Mercedes dedica un tributo a Niki Lauda... Foto: Univisión Temporada 2, capítulo 4, Dark days

Temporada 1, capítulo 8, Dark days

Temporada 2, capítulo 3, Dark days ¿En que capítulo, George Russell y Valtteri Bottas tienen un 'encontronazo' en la pista? George Russell vs Valtteri Bottas / Fotografía X Temporada 3, episodio 8

Temporada 2, episodio 7

Temporada 4, episodio 8 Seguro has visto este meme, pero ¿En el tráiler de qué temporada de Drive to Survive apareció? George Russelll, Williams Temporada 5

Temporada 3

Temporada 4 Drive to Survive dedicó un capítulo en memoria de Jules Bianchi ¿Cuál fue? Jules Bianchi, piloto F1 Temporada 1, episodio 9

Temporada 1, episodio 8

Temporada 2, episodio 1 Acá va una facilita ¿Quién dijo la siguiente frase: we are a fucking bunch of wankers? Guenther Steiner es una celebridad en F1 / Getty images Guenther Steiner x2

Steiner Guenther

Guenther Steiner ¿En qué temporada se unió Ferrari a Drive to Survive? Foto: Getty Images Después de mucho insistir llegó en la segunda temporada

Desde la primera temporada Ferrari apareció en Drive to Survive

Los convencieron hasta la tercera temporada En la temporada 5, ¿Quién dijo la siguiente frase: "Lo siento amigo, this not posible"? Foto: Netflix Carlos Sainz a Charles Leclerc

Pierre Gasly a Yuki Tsunoda

Checo Pérez a Max Verstappen ¿En qué capítulo de Drive to Survive, Guenther Steiner se burla de Roman Grosjean? Guenther Steiner es la estrella de Drive to Survive / Getty images Temporada 1, capítulo 8

Temporada 1, capítulo 7

Temporada 1, capítulo 6 ¿A qué temporada corresponde la siguiente imagen? Especial Temporada 3, episodio 8

Temporada 3, episodio 7

Temporada 3, episodio 9 En la temporada 5 de Drive to Survive, Toto Wolff conoció a un animalito con su mismo nombre en Harvard ¿Qué era? Toto Wolff vuelve a tirar la toalla tras paliza de Red Bull Un caballo

Un cachorrito

Un gatito Ver resultado Tu resultado: Revisar las respuestas Lo sentimos, no se encontraron resultados. Repita el cuestionario y pruebe diferentes combinaciones de respuestas. Repita el cuestionario y pruebe diferentes combinaciones de respuestas. Mejor ármate un maratón de Drive to Survive ¿Estás seguro que eres fan de Drive to Survive? Hasta Guenther Steiner se agüito con tus respuestas. Te recomendamos que te des un fin de semana para ponerte al corriente y luego regresas a responder el Quiz. Comparte tus resultados Comparte tus resultados Comparte tus resultados Casi lo logras, te falta un maratón Has visto uno que otro capítulo, peeeero todavía no eres un gran conocedor de 'Drive to Survive' Comparte tus resultados Comparte tus resultados Comparte tus resultados Lo tuyo es 100% el drama Eres fiel seguidor de Drive to Survive, te gusta el drama fuera y dentro de la pista, por eso no te pierdes ni una sola temporada. Eres una figura, casi como Guenther Steiner Comparte tus resultados Comparte tus resultados Comparte tus resultados

Te puede interesar