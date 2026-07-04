Lo que necesitas saber: En el 2026, Ecuador jugó apenas su quinto Mundial.

Ecuador sigue sin superar la eliminación ante México en los 16vos de final. Mientras la Selección Mexicana se prepara para el juego contra Inglaterra de los octavos de final, la Federación Ecuatoriana ya solicitó una investigación ante la FIFA por supuestas amenazas a sus jugadores.

Varias fuentes ecuatorianas afirman que sus jugadores fueron amenazados antes del partido para obligarlos a perder, de ahí la supuesta investigación. Ante esta situación, mucha afición ha cuestionado en redes sociales si la Federación Ecuatoriana también pedirá una investigación por su derrota ante Costa de Marfil y el empate a ceros con Curazao.

Fotografía Luis Abraham Balderrama para Sopitas.com

Ecuador solicita una investigación por supuestas amenazas

Ecuador no la esta pasando nada bien. Perdió ante México en los 16vos de final, se fue eliminado del Mundial 2026 y se quedó sin entrenador. Sin embargo, lo que más les preocupa en estos momentos no es tanto la reestructuración del equipo ni los resultados, son las supuestas amenazas que recibieron antes del partido.

“Sobre lo sucedido frente a México. La Federación presentó un reclamo formal ante la FIFA, solicitando una investigación pormenorizada de los hechos ocurridos antes y durante el partido -incluidos todos aquellos que pueden haber comprometido temas de seguridad para nuestra hinchada y jugadores-. Este es el canal correcto y oficial para esclarecer cualquier situación relacionada con un encuentro de esta magnitud”. Se lee en el comunicado de la Federación Ecuatoriana.

Y ojo, sabemos que en México los temas de seguridad son complicados hasta para los mismos ciudadanos. Pero no deja de ser extraño que ni Corea del Sur, Sudáfrica o Chequia hayan solicitado una investigación ante la FIFA después de perder ante la Selección Mexicana, menos cuando esas derrotas también los dejaron fuera del Mundial.

FIFA no ha respondido a la solicitud de Ecuador

En fin, ya veremos si la FIFA inicia o no la investigación y en qué termina. Por lo pronto, la Federación Ecuatoriana aseguró que cuenta con ‘proyectos serios’ para la formación de jugadores jóvenes y que ya andan en busca de un nuevo entrenador.

Esperemos que su nuevo plan les dé los resultados que tanto buscan y puedan seguir sumando experiencia mundialista. En el 2026, jugaron apenas su quinta Copa del Mundo. La primera fue en Corea-Japón 2022, luego en Alemania 2006, consiguieron su mejor resultado hasta ahora al llegar a los octavos de final. En Brasil 2014 y Qatar 2022 fueron eliminados en fase de grupos.

Fotografía @LaTri vía X

Sabemos que quedar eliminados del Mundial siempre es complicado. Es más, parte importante de la reconstrucción de un equipo es también la autocrítica. Y en todos los comunicados de la Federación después de la derrota, no hemos visto uno que hable sobre sus resultados, solo de los temas ‘antideportivos’ y las supuestas amenazas.