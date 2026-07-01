Lo que necesitas saber: México ahora espera al ganador de Inglaterra o República del Congo para jugar los octavos de final en el mismo Estadio Ciudad de México

México no ganaba un juego de eliminación directa desde hace 40 años, ¡pero finalmente llegó el día! La espera fue larga, cada derrota más dolorosa que la anterior, pero eso se termina este 30 de junio. La Selección Mexicana venció a Ecuador en el Estadio Ciudad de México ¡y va al quinto partido!

México elimina a Ecuador del Mundial 2026

México vence a Ecuador y va a octavos de final del Mundial 2026

Es que de verdad, pensar que tuvieron que pasar 40 años para ganar un partido de eliminación directa en un Mundial es una locura. La última vez había sido en el entonces llamado Estadio Azteca ante Bulgaria.

Curiosamente se repite el marcador de aquel día, 2-0, pero ahora la víctima fue Ecuador, un equipo que clasificó al Mundial como el segundo mejor de Conmebol solo detrás de Argentina, y que venía de ganarle a Alemania en fase de grupos.

Julián Quiñones y Raúl Jiménez fueron los autores de los goles; Julián aspira a ser el mejor goleador mexicano en un mismo Mundial, y Raúl acecha el récord de Chicharito como máximo romperredes en selección en toda la historia.

La tormenta eléctrica que retrasó el juego no hizo más que aumentar la expectativa y valió la pena. México gana, gusta y convence. No importa si viene Inglaterra o Congo, ¡este equipo está para jugarle de tú a tú a cualquiera!

Revive cómo vivimos en tiempo real los mejores momentos del México vs Ecuador en el Mundial 2026.

Lo destacado del segundo tiempo del México vs Ecuador en el Mundial 2026

Silbatazo final… ¡México vence 2-0 a Ecuador, está en octavos y gana un juego de eliminación directa por primera vez desde 1986! Era hoy, era en casa… era en el templo del futbol con nuestra gente. ¡El corazón nos lo decía y se cumplió!

Minuto 90+4 y se hace presente la Ley Prestianni en Ciudad de México. Piero Hincapié se acercó a Santi Giménez y le dijo algo, pero lo hizo tapándose la boca y eso ya no se puede hacer. El Bebote de inmediato señaló al árbitro y, tras revisión del VAR, roja directa para el del Arsenal.

¡DAAAAALE, DAAAAAALE, DALE MÉ-XI-CO! ¡DAAAAALE, DAAAAAALE, DALE MÉ-XI-CO!, así canta el Estadio Ciudad de México al unísono. Escenario inmejorable para celebrar una victoria histórica.

84 minutos y el partido es mero trámite. Ecuador presiona sin mucho peligro y México ya solo sobrelleva las acciones, sin buscar el tercero pero tampoco arriesgando nada atrás. ¡2-0 y nos vamos al quinto partido!

¡Sustito ligero para no aburrirnos! Ecuador se encontró con una oportunidad de la nada, pues un pase largo que Rodríguez recibió con el pecho lo dejó perfilado hacia el arco de México. Por fortuna el Tala achicó perfecto y el remate se fue por un costado, pero el arquero mexicano quedó dolido y provocó que Ochoa se pusiera a calentar.

¡Era el tercero! Minuto 66 y César Montes tuvo dos veces el que liquidaba el encuentro. Remató dos tiros de esquina consecutivos, pero el primero no entró por una gran atajada del guardameta ecuatoriano y la segunda la mandó por un costado.

Minuto 57 y viene el primer cambio de México: sale Gilberto Mora y entra Brian Gutiérrez. El de 17 años se va entre aplausos al mismo tiempo que por Ecuador sale Enner Valencia. Dos jugadores separados por muchos años de edad y recorrido, pero en la cancha, Mora fue mucho más que Enner hoy.

Primeros minutos del segundo tiempo y Ecuador tiene más el balón. Ya tuvieron una con Valencia llegando por derecha, pero el peligro se sigue sintiendo más latente en el arco sudamericano.

20:06 y arranca la segunda mitad. Estamos a 45 minutos de romper una racha negativa de 40 años.

Lo mejor del primer tiempo entre México y Ecuador

El dato al medio tiempo: Ecuador solo recibió 5 goles en los 18 partidos de la eliminatoria de Conmebol para el Mundial 2026; México ya le clavó 2 en 45 minutos y ha estado cerca del tercero. ¿De verdad no clasificaríamos al Mundial si estuviéramos en Conmebol?

Raúl Jimenez superó a Borgetti / Mexsport

Medio tiempo con el marcador a favor 2-0… ¿Quién más está como Pedrito Fernández viendo a México? Jajajajaja.

¡Somos buenos atacando y buenos defendiendo! Minuto 38 y Ecuador da señales de reacción; estuvieron cerca con un disparo fuerte y angulado de Yeboah pero el Tala Rangel está atento y atajó con mucha seguridad.

¡Raúl Jiménez marca el segundo! Los nuestros pelean cada balón con todo y el Lobo recuperó un mal rechace de la defensa rival. Se apoyó, le regresaron la esférica y la mandó a guardar al ángulo de forma brillante a los 30 minutos. ¡Ya que venga Inglaterra porque Ecuador no es rival!

¡Gooooooooooool de México! ¡Quiñones! ¡Quiñones! Gran contragolpe de la Selección Mexicana, agarrando mal parada a la defensa de Ecuador. Julián tomó el balón adelante de medio campo, condujo como maestro y definió como Dios. Van 22 minutos y eso va 1-0.

¡Otra clara de México! Minuto 15 y Gilberto Mora estuvo a punto de marcar su primer gol en un Mundial. Tomó la esférica al borde del área por la banda izquierda, y sacó un disparo con parte interna buscando el poste opuesto. No alcanzó a cerrar lo suficiente, pero este chavo confirma cada partido que nada de lo que se dice de él es exagerado.

Van 5 minutos de juego y México ya buscó tres veces el arco de Ecuador. Dos disparos que lamentablemente se fueron por encima del travesaño y una más con Raúl Jiménez entrando solo en el área y rematando un bonito centro que pintaba para el primero. ¡México es mucho más que los sudamericanos!

20:00 horas en punto ¡y arranca el partido! México ya lo juega contra Ecuador en casa, con su gente. Llegó la hora de romper el maleficio de 40 años sin ganar un juego de eliminación directa en mundiales.

La previa del México vs Ecuador en 16vos del Mundial 2026

Sonó el himno mexicano ¡y el estadio retumbó como siempre! Llegó la hora de la verdad.

Tristemente se escucharon abucheos al himno ecuatoriano. Eso jamás tendrá justificación alguna y es absolutamente reprobable.

El minuto de silencio por las víctimas de los terremotos en Venezuela se convirtió en un minuto de aplausos bajo el grito de “No están solos”.

19:49 horas y comienza el protocolo de los himnos nacionales. Bendito Dios la tormenta se fue y tenemos 16vos de final en la cancha del Estadio Ciudad de México.

Gilberto Mora haciendo historia ante Ecuador: Al salir de titular, se convierte en el segundo jugador más joven en un partido de eliminación directa de una Copa del Mundo. Saldrá como titular con 17 años y 259 días, solo 20 días más grande de la edad que tenía Pelé cuando impuso el récord.

Foto: @miseleccionmx (vía X)

¡Nueva información! A las 19:05 comenzará el calentamiento de México y Ecuador, y ya es oficial que el partido arrancará a las 20:00 horas.

A las 18:26 cayó un rayo en el perímetro del estadio, por lo que hasta minutos antes de las 19:00 se determinará si el partido ya puede jugarse. De ser así, a esa hora comenzaría el calentamiento de los equipos, por lo que el partido podría comenzar cerca de las 20:00 horas.

Foto: Sopitas.com

18:15 y ya es oficial que el juego de México vs Ecuador se retrasa por la tormenta eléctrica en la Ciudad de México.

La alineación de México para enfrentar a Ecuador: Gilberto Mora va de titular, el Tala en la portería y Raúl Jiménez con Quiñones en la delantera. ¡Se viene el quinto partido!

Foto: @miseleccionmx

Pero ojo, porque a falta de una hora para el inicio del partido, hay amenaza de tormenta eléctrica al sur de la Ciudad de México. Existe la posibilidad de que el juego se retrase por el protocolo que se activa para proteger a afición y jugadores.

Como cada partido, desde muy temprano la afición se da cita tanto en el Fan Fest del Zócalo como en el Estadio Ciudad de México. Por supuesto, también hay seguidores del rival, Ecuador, país hermano que será un duro rival.

Foto: MexSport

Foto: Mexsport