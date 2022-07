En Pumas ya lo esperaban desde que comenzaron los rumores y finalmente éstos se cumplieron. Eduardo Salvio arribó a la Ciudad de México y días después fue anunciado de manera oficial como el fichaje principal del equipo felino para el Apertura 2022.

Andrés Lillini logró convencer a ‘Toto’ para reforzar al equipo universitario y a sus casi 32 años presume experiencia en el futbol de Europa con Atlético de Madrid y Benfica, donde coincidió con el mexicano Raúl Jiménez. Antes de firmar con Pumas jugó para Boca Juniors y cuenta con experiencia mundialista, pues disputó con la Selección de Argentina el Mundial de Rusia 2018.

¡ES OFICIAL! ?



¡Bienvenido a Pumas, @totosalvio8!



Con gran trayectoria y experiencia, se integra para sumar a nuestro equipo azul y oro.

Salvio es considerado como el bombazo de la Liga MX y si vemos su palmarés no hay nada exagerado, pues con los Colchoneros ganó dos veces la Europa League, mientras que con el Benfica ganó todo a nivel nacional: cinco ligas, cuatro copas de la liga, 2 copas y tres Supercopas.

¿Quién es Eduardo ‘Toto’ Salvio?

Su nombre es Eduardo Antonio Salvio y nació el 13 de julio de 1990 y se formó como futbolista en una de las canteras más ricas del futbol argentino, Lanús, de donde dio el salto a Europa con 19 años de edad.

El origen de su apodo, ‘Toto’ se relaciona con su segundo nombre, Antonio. “Me dicen ‘Toto’ por mi segundo nombre, que es Antonio. Cuando era chiquito, mi mamá comenzó a llamarme así. Me terminó quedando. Mi papá me decía ‘Toni’, pero era el único”, mencionó en una entrevista con Boca.

Jugador de familia y de sacrificios

Salvio tenía claro que quería ser futbolista desde muy pequeño y contó con el apoyo incondicional de su familia, principalmente de su madre, Cristina, quien por mucho es la fan número uno de ‘Toto’ y en 2018 lanzó una frase que ilusiona a Pumas: “Club que pisa, club que sale campeón”.

Desde que estaba en las inferiores de Lanús, Cristina hizo de todo para ver a su hijo jugar, incluso se quedó a dormir en parques. Cuando Eduardo tenía 15 años disputó un torneo con Lanús en Lobos, que es parte de la provincia de Buenos Aires.

La madre de Eduardo lo acompañó a los partidos de las semifinales e hizo creer que después de ese juego volvería a casa. Entre Lobos y Lanús hay una distancia de más de dos horas en carretera, sin tráfico, y casi tres horas en tren

“Ella no me dijo, sino que me enteré después. Mi vieja (mamá) se quedó a dormir en una plaza (un parque pequeño) con tal de verme al otro día. Eras las semifinales un día y la final al otro, y mi vieja no tenía para quedarse en un hotel ni nada, ella quiso ir dormir en una plaza, a pesar de que había llovido y son cosas que uno ahora se pone a pensar… todo esto es un premio al sacrificio que hizo toda mi familia”, contó antes de partir el Mundial de Rusia.

¿Qué le aporta a Pumas?

Andrés Lillini y su cuerpo técnico lograron convencer al argentino con dos llamadas telefónicas y a la vez, el estratega de Pumas quedó convencido con el jugador por las mismas razones con las cuales convenció a Jaorge Sampaoli para incluirlo en la lista de los 23 elegidos para el Mundial de Rusia 2018.

Salvio puede jugar varias posiciones ofensivas en la cancha, sobre todo en medio campo, como volante interior como exterior, como por derecha como por izquierda. Y estas características se combinan ahora con su edad y por la forma en la que puede influir en la base de canteranos del plantel de Lillini.

“Lo elegí por las características, teníamos dos jugadores en la mira que podían jugar por derecha e izquierda. Nos hacía falta alguien por afuera. Principalmente lo elegí porque me puede jugar por las dos bandas y por la experiencia. Somos un grupo de bastantes juveniles y me hace falta gente que comande el vestuario y ayude”, dijo Lillini.