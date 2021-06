En Londres, fans tienen prohibido cantar los himnos en bares durante el Inglaterra vs Escocia

La Eurocopa 2020 nos regala además de grandes partidos, también históricas rivalidades que llevan más de 100 años de existencia. El grupo D verá a Inglaterra medirse ante Escocia este viernes 18 de junio a las 2:00pm (tiempo del centro de México), un partido que tuvo si primer enfrentamiento en 1872.

Este partido de la Eurocopa 2020 se vivirá en Londres, en el estadio de Wembley y la selección de los 3 leones busca lograr la clasificación a la siguiente ronda con una victoria sobre su rival, mientras que Escocia, busca sumar sus primeros puntos en el torneo.

Uno de los partidos con tanta historia es normal que levante mucha pasión entre los fanáticos, pero desafortunadamente no todos podrán ver el partido dentro del estadio, pero sí estarán disponibles los bares o pubs como se llaman en Inglaterra para que todos los aficionados tanto esoceses como ingleses puedan ver el encuentro.

Pero ante miles de fans que se harán presentes en Londres para el partido, los dueños y encargados de los pubs tendrán que cumplir con ciertas reglas para que no sean multados porque, aunque ya exista gentes en los estadios y toda la cosa, aún existe el riego por COVID-19.

Un portavoz del Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial le dijo al periódico The Sun: “La seguridad pública debe seguir siendo nuestra prioridad y no hay cambios en la orientación actual. Los pubs deben seguir cumpliendo con los consejos actuales, incluido mantener el ruido a un volumen bajo y garantizar que los clientes permanezcan sentados y que se mantenga el distanciamiento social en todo momento“.

¿Cuáles son las reglas que deben de seguir los bares para el partido de Inglaterra vs Escocia?

Esta pandemia no permite que todo se pueda, es por eso que no todos los aficionados no podrán asistir a Wembley, pero no todo tiene que ver con los asistentes al estadio. También como ya mencionamos, hay ciertas restricciones que deben tener los lugares en los que transmitan los partidos, principalmente los pubs.

A partir del 17 de mayo, Inglaterra puso nuevas restricciones para mantener protegida a la población durante estos tiempos de COVID-19. Una de las principales es la música, no podrá haber en vivo o a un nivel muy alto será prohibida en pubs y restaurantes.

Adiós a la barra de los bares, estará cancelada para sentarse, no se pueden reservar varias mesas y sólo se permitirá el servicio de mesa. Además, sólo puede permitir un máximo de seis personas mayores de 13 años o más por cada mesa, así las cosas en Inglaterra.

Otra cosa que no podrán hacer los fanáticos, es que no deberán cantar los respectivos himnos porque podrían generarle una multa de casi mil euros al establecimiento, por lo que tendrán que ver ese icónico momento de sus selecciones en silencio.