¡El ‘Perro’ Bermúdez lanza su colección oficial de playeras!

¡Qué bonito es lo bonito! El ‘Perro’ Bermúdez, leyenda y figura del futbol mexicano, el que nos ha hecho gritar en más de una ocasión muchísimos goles y tropiezos de la Selección Mexicana, el que nos puso la piel chinita con el épico “¡Fírmalaaa Gio!” –que hasta nos atreveríamos a decir que esa narración pasó a la historia junto con el gol de Dos Santos– ahora nos sorprende con una noticia que a más de uno le hará sacar la cartera.

Resulta que el buen ‘Perro’ también se unió al club de Lolita Ayala, Pedrito Sola, y más, pues está presentando su colección oficial de playeras, que incluye juuuusto las frases que lo posicionaron como ídoleeeee.

Enrique Bermúdez de la Serna es todo un ícono entre los narradores y comentaristas deportivos. Presume más de 40 años de experiencia en medios de comunicación y miles de coberturas en los eventos más importantes a nivel mundial.

Entre ellos se encuentran 11 Copas del Mundo, 7 Eurocopas, 7 Copas América, 3 ediciones de Juegos Olímpicos y 4 Copas Confederaciones. Ahí nomás. Pero hoy se abre una nueva faceta en la vida del narrador que lo acercará a todos sus seguidores.

“Creo que es importante siempre hacer cosas nuevas, reinventarse y aprender en cada proceso. No sé si será un gran negocio, lo que sí sé es que me gusta mucho y estoy aprendiendo algo a mi edad, eso es todo para mí“, explica para Sopitas.com.

El padre del “lenguaje inclusive”

El ‘Perro’ Bermúdez no oculta cuál es su diseño favorito en la colección de playeras. Se queda con el “Zambombazeee”, que se trata del original “zambombazo” con una pequeña modificación para agregar su ya famoso lenguaje inclusivo, o inclusive.

“Es algo que busca mejorar muchas cosas y me encanta que llegó gracias a las nuevas generaciones. Confío mucho en que las nuevas generaciones van a erradicar muchas cosas que en el pasado venían haciéndose mal; para muchos yo soy el padre del lenguaje inclusiveeeee“, menciona el comentarista al presentar sus prendas.

Saludes a la Bandeeeee!!! pic.twitter.com/z4zSYyQmMq — Enrique Bermudez (@enriquebermudez) July 11, 2020

¡Ufff, ufff y recontra ufff!

Los diseños en la nueva colección de Enrique Bermúdez están inspirados en su estilo al narrar y cuentan con una gran dosis de sus gustos musicales. De hecho, el también relator de videojuegos formó parte de una banda de rock hace algunos ayeres.

“Soy rockero hasta la muerte, me gusta la cantada y hace muchos años toque en una banda llamada Poder Verde; no tuvimos éxito, pero me encantaba. Soy fan de The Doors, Queen, The Beatles, Jimmy Hendrix, el maestro Bob Dylan y muchos más: soy rockero de hueso colorado“, agrega el narrador.

¿Y dónde se compran y de a cómo estas playeras del ‘Perro’ Bermúdez?

El espíritu rockero del ‘Perro’ Bermúdez llegará a las manos de los aficionados que viven la intensidad del futbol gracias a su tienda en línea. A partir de hoy, puedes adquirir 7 diferentes modelos que van desde los 399, hasta los 450 pesos y aquí mero te dejamos el link.