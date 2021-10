Uno de los aciertos televisivos de TV Azteca en los últimos años, es Exatlón, que más allá de ser un programa de televisión, se convirtió en todo un fenómeno que ha llamado la atención a los propios atletas de alto rendimiento, que han encontrado en el programa diversos beneficios tanto económicos como mediáticos.

En junio de 2020, Norma Palafox, entonces delantera de Chivas, se alejó de la Liga MX Femenil para participar en el reality show, y explicó que uno de los motivos era el beneficio económico que le dejaba Exatlón, respecto a los ingresos de la liga, que son especialmente bajos (ya ven que hasta la Cofece tuvo que intervenir).

El mismo caso aplica para otros deportistas de alto rendimiento, como el caso de Dulce Figueroa, quien en frontenis ha destacado como campeona panamericana en 2019, y campeona mundial juvenil en el mismo año. Dulce se convirtió en la octava eliminada de la quinta temporada, la cual se puso en marcha en agosto de 2021.

¿Exatlón o Mundial de frontenis?

A la pelotari, quien fue galardonada con el Premio Estatal de la Ciudad de México en 2020, había intentado entrar a Exatlón dos años atrás, pero no lo consiguió, particularmente porque en 2020 sufrió una lesión en la rodilla que la llevó al quirófano, pero en 2021 hizo el casting y los superó, por lo cual fue elegida para la quinta temporada, aunque para ello sacrificó el Mundial de su disciplina en el mes de septiembre,

“Es una oportunidad que no se te presenta dos veces, es muy difícil entrar. Copas del mundo habrá más adelante, el siguiente año hay uno, y Exatlón me iba a dar herramientas para mi deporte”, manifestó a Sopitas.com.

¿Cómo beneficia a los atletas?

A Dulce Figueroa le atrajo la idea de competir contra atletas de otras disciplinas, pero a la vez encontrar una nueva ventana para sí misma y su deporte, además del beneficio económico, ya que su deporte no suele ser televisado, por lo que se complican los accesos de patrocinadores.

“Cuando tu deporte no es tan visto es difícil sustentar tu carrera. Hay un tema muy complicado incluso con los torneos, porque hay más torneos varoniles que femeniles, y la bolsa que se da a repartir es muy baja para las mujeres. Muchas de las pelotaris estamos por amor al arte, porque nos apasiona y la única manera para vivir del deporte es por medio de las becas que nos da CONADE, los institutos del deporte de tu estado y si no tienes esas becas es muy difícil sustentar tu carrera y poderte ver como atleta de alto rendimiento por mucho tiempo.

“Casi siempre tenemos que trabajar a la par, en mi caso entreno y trabajo, y creo que Exatlón te ayuda a sustentar varios meses de beca, y saliendo te ayuda a vivir de tu deporte”, compartió.

Asimismo, Dulce encontró en el reality show una ventana para atraer público nuevo a su deporte, pero sobre todo para hacer crecer su marca personal como atleta de alto rendimiento y en redes sociales.

¿Cuánto ganan los participantes de Exatlón?

Los tabuladores son diferentes dependiendo del impacto mediático. De acuerdo con Radio Fórmula, ‘Pato’ Araujo llegó a ganar hasta 100 mil pesos por semana, mientras que las caras menos conocidas obtienen un ingreso de 15 mil pesos semanales.

En tanto, las becas de CONADE se establecen dependiendo de los logros deportivos, sin embargo, el promedio es entre 17 y 21 mil peso mensuales, para los atletas que se instalan entre los primeros 10 de su disciplina, y quienes no consiguen resultados obtienen seis mil, explicó la propia Ana Guevara ante la Cámara de Diputados, de acuerdo con Proceso.

De esta manera, una atleta asegura al menos 60 mil pesos al mes en Exatlón, pese a que no tenga un poder mediático.

CONADE suspende becas a los atletas de Exatlón

Una vez que se cerró el ciclo olímpico, la CONADE aplicó rebajas a las becas de los atletas tras la desaparición del FODEPAR. Algunos atletas vieron disminuciones de entre 65% y 85% de las becas, y aunque la promesa de Ana Guevara, titular de la CONADE, es que se realizarán ajustes a final del 2021, el cierre del mismo será complicado para quienes dependen totalmente de la beca.

Ante esta situación, atletas como Jahir Ocampo, Briseida Acosta y Dulce Figueroa han encontrado una solución a ese aspecto económico en Exatlón, aunque para ello pierden por completo la beca, al incumplir los requerimientos del contrato de CONADE, como suele pasar en otras dependencias o equipos deportivos.

Cabe recordar el caso del árbitro Adalid Maganda, quien fue dado de baja en la Liga MX por pitar partidos amateurs, en los cuales se expone a agresiones físicas.

“Como atleta de alto rendimiento le rindes cuentas a una institución y esa institución es CONADE, entonces tenemos un contrato para nuestras becas, dentro los cuales se dice que no puedes participar en ningún reality show o actividad que te ponga en riesgo para seguir practicando tu deporte. Si algo sabemos de Exatlón es que es muy fácil salir lesionado, la mayoría de los atletas salen por una lesión, o después se someten a una cirugía, porque es un desgaste cañón y no tienes fisioterapeutas. No comes como lo haces normalmente y te expones, es por eso que nos quitan nuestra beca y después la podemos recuperar dependiendo de nuestros resultados deportivos”, explicó.

Sobre el recorte a las becas, Dulce se dijo consciente de la situación económica del país tras la pandemia. “Los recursos no se están direccionando a donde se estaban direccionando antes, lo primordial es que el país siga soportando y el deporte se está dejando de lado, es un poco triste y un doloroso, porque al final muchos vivimos de nuestras becas”, indicó Dulce, quien un duda en volver al reality show, siempre y cuando las fechas no se empalmen con torneos trascendentales.