Si buscamos una vida para inspirar a las nuevas generaciones de futbolistas mexicanos, el primer ejemplo que siempre debe ponerse sobre la mesa es Hugo Sánchez. El mejor futbolista mexicano de la historia —para la gran mayoría— tendrá un capítulo especial en la serie Bios: Vidas que marcaron la tuya, de National Geographic.

En Sopitas.com tuvimos la oportunidad de platicar con él previo al estreno de dicho episodio en Star+ el próximo viernes 23 de junio. ¿Qué nos contó? Desde qué esperar de la serie hasta cómo eso se refleja en la actualidad de la Selección Mexicana y el difícil momento que vive.

Hugo Sánchez en Bios: Vidas que marcaron la tuya / Foto: National Geographic

Hablamos con Hugo Sánchez por el estreno de ‘Bios: Vidas que marcaron la tuya’

Comenzamos preguntándole qué podremos encontrar de novedad en esta serie, considerando que la historia de Hugo Sánchez ya ha sido contada muchas veces. ¿Su respuesta? Bueno, nos esperan pasajes poco comunes de cuando las cosas no salieron tan bien como la mayoría de las veces. Un lado poco explorado y con anécdotas y opiniones de gente que sin duda no te esperas.

“Mi trayectoria como futbolista es la más trascendental, luego la de DT y ahora como analista y comentarista, ya se conoce mucho sobre ello. Entonces en esta serie quise abrir otras puertas para que otras gentes (algunas personas que fueron familia) comenten abiertamente lo que quieran. Lo mismo otros que fueron compañeros de profesión pero que no van a ser amigos nunca”.

Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Hugo Sánchez

Eso último nos llamó mucho la atención, porque sin duda aparecen personas que no te imaginaste ver alguna vez en un programa sobre Hugo Sánchez, porque no todo lo que tienen para decir es bueno.

“Son cosas que quería compartir, porque soy un ser humano, una persona común y corriente. Que ha vivido momentos difíciles, tragedias, fallecimientos de gentes cercanas (…) Y fracasos también, como el Mundial del 78; son situaciones que para poder disfrutar del éxito, del triunfo y de la fama, hay que conocer la otra cara. No siempre gané, no siempre viví feliz“. Hugo Sánchez

Las cualidades de Hugo Sánchez que muchos mexicanos (futbolistas y no) deberían aprender

Al ver el episodio de Hugo Sánchez en Bios: Vidas que marcaron la tuya, notarás que se hace énfasis en aspectos y cualidades que lo llevaron a lograr todo lo que logró. Confianza, determinación, ambición, decisión, valor… sería imposible enlistarlas todas, de hecho, a él se le complicó resumir sólo tres.

“La perseverancia es una, la ambición es otra… Hay que prepararte y capacitarte primero, conocerte a ti mismo. Cuáles son tus virtudes, cuáles son tus defectos. Yo me veía en el espejo y decía jugador de beisbol o basquetbol, no creo”, dijo entre risas; sabe muy bien como convertir una entrevista en una charla amena.

“Y luego hay que tener esa mentalidad ganadora, nunca debes dudar de ti. Pensar que lo que te estás capacitando y preparando, te va a ayudar para que las cosas sean menos complicadas” Hugo Sánchez

Póster de Hugo Sánchez en Bios: Vidas que marcaron la tuya / Foto: National Geographic

¿Por qué a los mexicanos nos cuesta tanto creer que somos capaces de llegar a lo más alto como hizo él?

Tras su última respuesta, era imposible no preguntarle: ¿y por qué a los mexicanos nos cuesta tanto pensar así? El ejemplo de la Selección Mexicana es el más obvio.

Aunque Hugo Sánchez logró llegar a lo más alto en el club más importante del mundo como es el Real Madrid, cuando fue DT del Tri y dijo que buscaría ser campeón del mundo, vinieron dudas, críticas y hasta burlas. Si alguien ha mostrado que puede lograr lo que se propone, es él, ¿entonces por qué ni a él le creemos?

Hugo Sánchez triunfó en el Real Madrid / Foto: Getty

“En primer lugar porque no trabajamos en equipo. De manera individual, destacamos muchos mexicanos, pero a nivel equipo nos falta aprender, saber trabajar en equipo. Lo que hizo Luis Aragones en España, yo lo quise traer a México, pero es más fácil que venga un español y lo haga, o un argentino, brasileño, alemán o un francés para que le hagan caso y le crean”.

Pffff, palabras que pegan porque son verdad. No por nada es famosa esa frase de que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano.

“A mí no me creyeron. Cuando fui nombrado seleccionador, yo traía esa mentalidad, yo tengo esa disposición de convencer: yo, a los jugadores; los directivos, a la sociedad y a la prensa. Pero los mismos directivos dudaron, entonces es difícil conseguir cosas importantes“ Hugo Sánchez

Hugo Sánchez en Bios: Vidas que marcaron la tuya / Foto: National Geographic

¿Y aún cree Hugo Sánchez que puede hacer campeona del mundo a la Selección Mexicana?

A pesar de que ya tuvo su oportunidad y ésta no salió nada bien, Hugo Sánchez aún lo cree. Está convencido de que es el ideal para llevar a la Selección Mexicana a su mejor versión de la historia.

“Cuando tú sueñas algo y te lo crees, lo puedes conseguir; pero si no te lo crees, es imposible. Entonces cuando vi a los dueños y les dije eso, pusieron cara de ‘este está loco’. Nunca vamos a ser campeones del mundo porque ustedes ni siquiera se lo creen“.

“Yo sí me lo creo. Y como yo sí me lo creo y lo he creído, he podido conseguir lo que he conseguido. Y yo estoy convencido y me lo creo de que soy el técnico ideal para ser campeón del mundo para México, pero no tuve ni el apoyo, ni la credibilidad ni la confianza de ellos. Tengo más valoración fuera de México que en México; quienes nos dirigen están tomando decisiones nada acertadas”. Hugo Sánchez

Hugo Sánchez en Bios: Vidas que marcaron la tuya / Foto: National Geographic

¿Es una injusticia para Hugo Sánchez no estar ni siquiera entre los candidatos para dirigir a la Selección Mexicana?

Los de pantalón largo llevan años tomando decisiones incorrectas, por más que se le busque, no dan en el blanco con el DT indicado. La reciente elección y salida de Diego Cocca es el mejor ejemplo. Hugo Sánchez sigue levantando la mano, pero con sus límites.

“Las cosas caen por su propio peso cuando se deciden bien. Cuando no dependen de ti, no puedes hacer nada. Hay que sacar el orgullo, la dignidad, morir de pie y no vivir de rodillas. Esa es una mentalidad que debemos tener todos los mexicanos, para darnos nuestro lugar y nuestro reconocimiento. Yo tuve que ir fuera para conseguir cosas que si me hubiera quedado en México no hubiera conseguido ni la mitad“.

Hugo Sánchez cree que puede hacer campeona del mundo a la Selección Mexicana / Foto: Getty

Terminamos agradeciendo a Hugo Sánchez por el tiempo y por las tantas frases que nos deja para la posteridad. Creérnosla o seguir fracasando, no hay de otra.

“Necesitamos mejorar en el tema mental y trabajar en equipo, no nada más en el futbol, no nada más en el deporte, si no en la misma sociedad“. Hugo Sánchez