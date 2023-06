Diego Cocca dejó de ser el técnico de la Selección Mexicana después de finalizar la participación del Tri en la Concacaf Nations League. Juan Carlos ‘La Bomba’ Rodríguez, nuevo comisionado presidente de la Federación Mexicana de Futbol, fue quien tomó la decisión de cortar el proceso de Cocca, luego de perder contra Estados Unidos en la semifinales del torneo, lo cual llevó al Tri a disputar el partidos por el tercer lugar, en un estadio con poca asistencia ante Panamá.

Después de quedar fuera del Tri, Diego Cocca ofreció su primera entrevista en TV Azteca, en la cual explicó que fue Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol, quien le hizo saber la decisión de cortar el proceso, de modo que no hubo manera en la cual Cocca se pudiera defender o negociar la continuidad al frente del combinado mexicano.

Así le comunicaron a Diego Cocca

“Hoy a la mañana vino Ivar Sisniega a comunicarme que habían tomado la decisión que dejamos de ser el cuerpo técnico de la selección… ante esas decisiones no hay mucho que hacer”, manifestó el estratega, quien inició el año como timonel de Tigres para después dejarlo en febrero tras aceptar la oferta de la Selección.

Cocca indicó que tras la comunicación con Sisniega pudo reunirse con el plantel que quedó para la Copa Oro para manifestar que la decisión fue tomada por la federación, situación que lo dejó con el ánimo abajo. “No es que nos vayamos, no es que dudemos, fue una decisión por parte de la Federación, la cual hay que respetar, pero la verdad estoy triste porque queríamos formar parte de la selección”, manifestó.

Diego Cocca tuvo un periodo corto en el Tri / Mexsport

El extimonel del Atlas destacó que durante su breve periodo con la Selección Mexicana logró bajar el promedio de edad, pero no logró cambiar en funcionamiento del equipo, ya que sólo tuvo seis entrenamientos con los jugadores. “Con tiempo y paciencia se iba a ver, lamentablemente no nos dieron ese tiempo y esa paciencia”, dijo Diego Cocca, pero al final ninguno de los argumentos fue válido, ya que la decisión ya estaba tomada.

“Fue una decisión de ellos. Los argumentos creo que son secundarios. La decisión ya estaba tomada, hay veces en el futbol que hay pláticas en donde nos podemos poner de acuerdo, dar nuestra forma de ver las cosas, pero realmente esto fue una decisión ya tomada”, mencionó.

¿Por qué lo cesaron o qué le dijeron?

Cocca explicó que el principal motivo por el cual decidieron cortar su proceso fue la molestia de los aficionados. “Hablan de la afición de la gente, muchas cosas que las entiendo, que la gente está enojada, es normal por supuesto, pero nosotros queríamos cambiar en serio, es muy difícil que en tres meses pase eso”, declaró y a la vez dijo entender el malestar de los aficionados.

El último partido de Cocca fue ante Panamá / Mexsport

“Es normal, yo no le hago a las críticas a la gente que se enoja, a los chiflidos… los entiendo y los respeto, yo voy por mi trabajo y por mi camino, ya lo he vivido en otros clubes, no es una selección pero en otros clubes y sabemos que el trabajo es generar con los jugadores un compromiso y que la dirigencia te apoye… eso faltó“, manifestó Cocca.