Lo que necesitas saber:

Enzo Maresca dirigirá al Manchester City por tercera ocasión

Manchester City ya tiene estratega. El club inglés hizo oficial el fichaje del técnico italiano Enzo Maresca, quien sustituirá en el cargo Josep Guardiola, el timonel de mayor éxito en la historia del club y quien dejó el banquillo al final de la temporada pasada. 

Manchester City hace oficial a Enzo Maresca para sustituir a Guardiola

El equipo de la Premier League informó que Enzo Maresca firmó un contrato por tres años, lo cual significa que estará ligado al club hasta el verano del 2029. Admás, esta será la tercera etapa de Enzo en el Manchester City. 

“El Manchester City es un club que conozco muy bien y tener la oportunidad de dirigir a este equipo es una oportunidad magnífica para mí”, dijo Maresca.

Enzo Maresca firmó por tres años
Enzo Maresca firmó por tres años / Manchester City

Tercera etapa de Enzo Maresca en Manchester City

Para Enzo Maresca será su tercera etapa en el club. Fue auxiliar técnico entre 2022 y 2023, de modo que trabajó con Josep Guardiola y previamente dirigió al equipo Sub 23 entre 2020 y 2021.

“Estoy deseando empezar a entrenar a los jugadores. Quiero que ganemos, que juguemos bien al futbol y que disfrutemos de la presión de representar al Manchester City”, indicó Maresca, cuyo nombre ya sonaba para los Sky Blues desde su última experiencia, al frente del Chelsea, con el cual ganó el Mundial de Clubes. 

Enzo Maresca en Manchester City
Enzo Maresca en Manchester City / MaNchester City

Khaldoon Al Mubarak, presidente del Manchester City, aseguró que Enzo Maresca hereda un plantel y una organización listas para pelear títulos.

“Enzo hereda una plantilla y una organización futbolística perfectamente adaptadas para reflejar y desarrollar su estilo de fútbol, y todos estamos deseando ver el impacto que puede tener para seguir consolidando el éxito del Club”.  

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