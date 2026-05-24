Lo que necesitas saber:

Josep Guardiola es el único DT que ha ganado cuatro veces seguidas la Premier League

Josep Guardiola no tuvo una despedida perfecta como técnico del Manchester City. No hubo título para su equipo en la Premier League en su último partido perdió 2-1 frente al Aston Villa, y sin embargo el adió fue de lo más emotivo que le ha tocado vivir. “Estoy muy nervioso en este momento”, aceptó cuando tomó el micrófono para despedirse de los aficionados. 

Pep dirigió al Manchester City durante 10 años y aunque tenía un año más de contrato optó por poner fin a su era en medio de diversos rumores. Al inicio del juego fue ovacionado por los fans y al final fue homenajeado con un video emotivo y un pasillo inolvidable. 

Despedida de Pep Guardiola
Despedida de Pep Guardiola

El discurso de Pep Guardiola para despedirse del Manchester City

“¿Por qué me quieren tanto?”, pregunto Guardiola después de una serie de ovaciones. “Nunca imaginé la cantidad de amor. Ha sido un honor increíble y tremendo ser su entrenador durante 10 años”, dijo Pep, quien es el primer y único estratega hasta ahora en lograr cuatro Premier League consecutivas. 

“Siento emociones increíbles. Mi padre está aquí hoy en las gradas, con 95 años. Tal vez no se dé cuenta, pero estoy bastante seguro de que en muchos años esta grada, que se ve realmente hermosa, llevará el nombre de mi familia. Ese es el honor más grande”, mencionó. 

Se dice que Enzo Maresca tomará el mando del Manchester City y Guardiola dejó una tarea para los jugadores que se quedan en el club: “Continuar con estos estándares, así que espero que luchen y luchen y luchen”, y mencionó que ahora pasa a ser un aficionado de este club.

“Los jugadores no lo saben, pero estaré allí arriba. Este es mi hogar”, mencionó. 

El último mensaje de Guardiola 

Guardiola cerró su discurso con un mensaje para la afición del Manchester City. “Solo una cosa más antes de que te vayas a casa a tomarte unas cervezas o una copa de vino: si en los próximos años me ves por la calle aquí, en Europa, en Estados Unidos o en cualquier otro sitio, y eres seguidor del City, ven a darme un abrazo. Lo voy a necesitar.

“Los amo tanto… Ha sido jodidamente divertido”. La era de Pep en el City ha terminado.

Josep Guardiola se despide del Manchester City
Josep Guardiola se despide del Manchester City

Todo lo que ganó Guardiola con el Manchester City

  • 6 Premier League (2018, 2019, 2021, 2022, 2023 y 2024)
  • 5 Carabao Cup (2018, 2019, 2020, 2021 y 2026)
  • 3 Community Shield (2018, 2019 y 2024)
  • 3 FA Cup (2019, 2023 y 2026)
  • 1 Champions League (2023)
  • 1 Supercopa de Europa (2023)
  • 1 Mundial de Clubes (2023)

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