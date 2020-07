Redskins y los equipos que cambiaron de nombre a lo largo de la historia

El racismo es uno de los temas más delicados hoy en día; uno que busca erradicarse lo más pronto posible y que ha traído cambios significativos en el deporte. Ya se confirmó que los Washington Redskins cambiarán su nombre para evitar entrar en polémica con la comunidad pero es importante destacar que no han sido los únicos a lo largo de la historia en hacer este tipo de modificaciones, aunque haya sido por motivos diferentes.

Los Washington Redskins serán el primer equipo de la NFL en los últimos 20 años que cambiarán su nombre. Hubo gran presión por parte de los patrocinadores y empresarios asociados a la franquicia, se optó por dar pie a una revisión y al final anunciaron que tendrán una nueva imagen y nombre en algunos días.

Este caso de los Redskins se suma a una lista muy selecta de equipos que han tenido que cambiar su nombre debido a distintos problemas, pues al no ser bien visto por la sociedad, cambios de ciudad, compra de la franquicia y demás, tuvieron que hacer modificaciones a su imagen, por ello recordaremos algunos de los casos que han habido en el deporte en general.

Los ‘extintos’ Washington Bullets

Dentro de la misma ciudad pero en una liga diferente (NBA), sucedió algo similar con los Washington Bullets. Este equipo tuvo que cambiar su nombre ya que era relacionado con la armas y sus fanáticos solían ser ‘en extremo violentos’, es por ello que hace unos años cambiaron su imagen y hoy en día los conocemos como Washington Wizards.

Los Houston Oilers

En la NFL existió alguna vez un equipo llamado Houston Oilers, franquicia que se fundó en Texas en el año 1959 y que mantuvo ese nombre por algunas décadas. El equipo se mudó a Tennessee y mantuvo el mismo nombre hasta 1993 pero dadas las circunstancias internas que vivía el equipo y con la llegada de inversionistas, pasaron a ser los Tennessee Titans, equipo que hasta hoy en día sigue vigente.

Los Devil Rays

En la década de los 90’s existía un equipo en la MLB llamado Devil Rays, franquicia de beisbol que obtuvo su licencia en 1995 y que tuvo algunas transformaciones a lo largo de los años, pues una vez más, los inversionistas y socios los orillaron a esto.

El ‘Devil’ en su nombre, que hace referencia al ‘diablo’, no fue bien visto por algunos fanáticos ya que este personaje era ligado con el equipo y no tenían la presencia deseada en su estadio, por ello cambiaron de nombre y hoy en día los conocemos como Tampa Bay Rays.

Los Mighty Ducks of Anaheim

En la NHL, liga de hockey sobre hielo en Estados Unidos, existió alguna vez el equipo Mighty Ducks of Anaheim, mismo que fue creado gracias a Walt Disney y que dio mucho de qué hablar en su momento. El equipo se creó apoyado en una popular película de aquel tiempo ‘The Mighty Ducks‘, misma que relataba como el peor equipo de la liga pasaba a ser el mejor.

Este equipo tenía gran futuro pero una huelga de jugadores en 2004 obligó a Disney a querer deshacerse del equipo ya que no le generaba una buena imagen, vendiendo al club y pasando a ser los Anaheim Ducks. Los Redskins tendrán el mismo destino bajo otro nombre.

New Orleans Hornets

En la NBA no siempre existieron los New Orleans Pelicans, pues anteriormente este equipo pertenecía a otro dueño, por lo que años atrás se les conocía como New Orleans Hornets.

Debido a los daños causado por el Huracán Katrina en 2005, el equipo fue trasladado provisionalmente a Oklahoma City, donde jugó dos temporadas bajo la denominación New Orleans/Oklahoma City Hornets. Regresaron a su ciudad de origen en 2007 y retomaron el nombre de Hornets pero en el 2013 sus dueños decidieron que querían darle un giro al equipo, por lo que serían conocidos como New Orleans Pelicans.

El próximo equipo que podría cambiar de nombre

Tras haberse confirmado que los Washington Redskins cambiarán de nombre, el que se dice será el siguiente equipo en unirse a estas modificaciones en su imagen son los Cleveland Indians, equipo de la MLB que también estaría involucrado en temas de racismo, por lo que pese a que no se tiene una fecha exacta, se dice que no tardarán en hacer el anuncio oficial. Habrá que esperar.