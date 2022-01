El error de TVC Deportes con Puebla y doblete de Licha Cervantes en la J1 de la Liga MX Femenil

¡Estamos de vuelta! La J1 de la Liga MX Femenil todavía tiene un partido pendiente, pero los otros ocho empezaron con todo y nos dieron una probadita de lo que será el resto del Clausura 2022. Alicia Cervantes ya destacó con Chivas, Tigres ganó para no perder la costumbre y Tijuana dio un nuevo golpe de autoridad.

Parece muy pronto para dar pronósticos o poner a ciertos equipos como favoritos; sin embargo, Cruz Azul, Toluca, Atlético de San Luis y Pumas empezaron con el pie derecho en busca de volver o de disputar la Liguilla por primera vez.

TVC arrancó tarde la transmisión del Puebla vs Toluca

Un punto a mejorar en la Liga MX Femenil suele ser la calidad de las transmisiones y desde la J1 ya dejaron mucho que desear. Independientemente de que nos tenemos que chutar a los comentaristas hablando de si comieron o no Rosca de Reyes en lugar de que comenten el partido, ya hubo un partido que vimos a medias.

El Puebla vs Toluca se jugó el domingo 9 de enero al mediodía y la afición no pudo ver el inicio porque TVC Deportes transmitió un partido de basquetbol que se alargó y pues… prioridades. La señal cambió a la actividad en el Cuauhtémoc hasta el minuto 22. En ese momento Toluca ya lo ganaba 1-0 con un golazo de Stephanie Baz y adivinen qué: nadie pudo verlo en vivo.

Pero eso no evitó que la Tía Puebla Femenil presentara sus quejas en redes sociales:

12′ Todo tranquilo por el 🏟Cuauhtémoc, bueno, vamos abajo 0️⃣➖1️⃣ ¿Ustedes cómo van, mis @TVCDeportes?😅 ¿Todo bien con el 🏀?🙃#LaFranjaQueNosUne🎽 pic.twitter.com/R1QmAE07QU — Club Puebla Femenil🎽 (@ClubPueblaFem) January 9, 2022

Alicia Cervantes va por el bicampeonato de goleo desde la J1 de Liga Femenil

La actual campeona de goleo demostró que está para mucho más en Guadalajara y encabezó la victoria ante las Tuzas. Dos goles tienen a Alicia Cervantes como líder en este rubro junto a Nayeli Rangel y a pesar de que es la jornada inaugural, la pelea por este título siempre es espectacular.

Y Charlyn Corral no se quiso quedar atrás porque después de un torneo irregular y de recuperarse de lesiones, la ex del Atlético de Madrid arrancó el Clausura 2022 de la Liga MX Femenil con gol en la J1. La mala noticia es que no sirvió de mucho, pues Carolina Jaramillo anotó de inmediato para el 1-2 de Chivas y el partido terminó 1-4.

El primer autogol y la primera expulsión del torneo

La J1 de la Liga MX Femenil trajo consigo el primer gol en propia portería. Curiosamente fue también el primer gol del torneo, en el primer partido. Cruz Azul visitó a Mazatlán y un error de su línea defensiva en una jugada a balón parado provocó que Martha Enciso venciera a su portera.

Por su parte, Karen Luna fue la primera expulsada del Clausura 2022 en el América vs Atlas. La lateral partió temprano hacia las regaderas por doble amarilla, aunque el equipo de Coapa consideró que el trabajo de Katia Itzel García no fue el mejor en la cancha del Azteca. Por acá te dejamos el resumen para que cheques el partidazo que tuvimos.

Todos los resultados de la J1 de Liga MX Femenil

Mazatlán 1-2 Cruz Azul

Pumas 1-0 León

Puebla 1-3 Toluca

FC Juárez 0-1 Atlético de San Luis

Necaxa 1-3 Tigres

América 1-1 Atlas

Pachuca 14 Chivas

Tijuana 2-1 Santos

Monterrey vs Querétaro (Pendiente y se jugará el 21 de febrero)