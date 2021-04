Escuela secundaria de la película Duelo de Titanes cambia su nombre por tema racial

Duelo de Titanes es sin duda una de las mejores películas que tienen que ver con los deportes, toca temas como el racismo y la unión entre compañeros. La película está basada en una historia real y la secundaria T.C. Williams High School existe y cambiará su nombre debido a temas de racismo.

Sí, el racismo es la causa del cambio de nombre, aunque la película “Remember the Titans” habla precisamente sobre el racismo que se vivía en aquellos años en la ciudad de Virginia. La escuela secundaria no se llamará más T.C. Williams.

El nombre T.C. Williams es debido al ex superintendente Thomas Chambliss Williams, quien es conocido por sus pensamientos racistas y uno de los personajes que hizo todo lo posible por retrasar el proceso de integración en la ciudad de Alexandria, todo esto de acuerdo con el sitio web de la escuela.

2020 fue el año en el que se realizó la petición para quitar el nombre de T.C. Williams de la escuela secundaria y en noviembre del año pasado se aprobó un voto unánime para cambiar el nombre y este jueves 9 de abril por fin se dio el cambio

Escuela secundaria de la ciudad de Alexandria será el nuevo nombre que lleva la institución educativa, oficialmente se llamará así a partir de julio, además, la escuela señaló que siempre será la casa de los Titanes, como en la entrañable película.

🔵⚪🔴 It’s official! The School Board has voted and the new school name for @tcwtitans is Alexandria City High School! The new school name will be implemented starting July 1, 2021. #ForeverTheTitans #RememberTheTitans pic.twitter.com/R4rARtXy9K

— Alexandria City Public Schools (@ACPSk12) April 8, 2021