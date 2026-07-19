Lo que necesitas saber: Es la primera vez que la final del Mundial se juega entre el campeón vigente de Europa y el vigente campeón de América

España y Argentina cumplen el sueño de todo mundo: que la final del Mundial 2026 sea entre el campeón de Europa contra el campeón de América. ¡Tenemos Finalissima en la final de la Copa del Mundo y es un juego imperdible!

Es la primera vez en la historia que el campeón vigente de Europa y el campeón vigente de América se cruzan en la final del Mundial, así que viviremos historia pura con Messi y Lamine Yamal enfrentándose.

Copa Mundial de la FIFA / Foto: Mexsport

¿Cuándo y dónde ver el España vs Argentina en la final del Mundial 2026?

Como dice el meme… ¿Es hoy! ¡Es hoy! Desde que se anunció el calendario del Mundial 2026, quedó establecido que la final sería este 19 de julio y eso no ha cambiado.

¿Cuándo es la final del Mundial 2026 ? España vs Argentina juegan este domingo 19 de julio.

? ¿A qué hora comienza el partido? En punto de las 13:00 horas.

¿Dónde se juega la final? Desde el estadio de Nueva York/Nueva Jersey (aunque definitivamente debió ser en México).

¿Dónde ver la final del Mundial 2026? Pasará en televisión abierta por canal 2, canal 5 y Azteca 7, además de TUDN y ViX.

España vs Argentina jugarán la final del Mundial 2026 / Foto: FIFA World Cup (Facebook)

¿A qué hora empieza el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026?

Ah claro, recuerda que esta será una final especial. Por primera vez el partido por la Copa del Mundo tendrá un show de medio tiempo con artistas de la talla de Madonna, BTS, Justin Bieber y la de siempre, Shakira.

Como el partido comienza a las 13:00 horas, el horario del halftime show depende de cuánto dure el primer tiempo (con eso de los minutos que se agregan de compensación) y también de lo que tarden en armar el escenario y eso.