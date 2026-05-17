Lo que necesitas saber: El modelo de esta computadora se basa en porcentaje de probabilidades que pueden cambiar cada partido

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina, por eso las predicciones, apuestas y pronósticos están con todo. Bueno, una supercomputadora ya tiene a su favorito para ser el nuevo campeón del mundo… Lamentablemente no es México.

De hecho a la Selección Mexicana no le da más de un 1 por ciento de chances de levantar la Copa del Mundo el próximo 19 de julio (entre Madonna, Shakira y BTS). Literalmente vamos con 1 % de probabilidad y 99 % de fe.

Foto: MexSport

Supercomputadora predice que España ganará el Mundial 2026

Oh sí, España es la selección favorita de la supercomputadora de Opta Analyst, la cual suele ser bastante acertada cuando se trata de pronosticar campeones en futbol, NFL, MLB y más.

Ojo, no es como que diga que España será campeón y punto final. Eso de que es su selección favorita es porque su modelo de predicción se basa en hacer un número determinado de simulaciones del torneo, para luego darle cierto porcentaje de probabilidades a cada participante.

Y para el Mundial 2026, el porcentaje más alto se lo quedó España, con un 15.64 % de probabilidades de ganarle la final a Francia. Inglaterra y Argentina llegarían hasta semifinales, quedándose los ingleses con el bronce y la Albiceleste en cuarto lugar.

Estos porcentajes pueden cambiar a medida que se acerque el torneo, pues faltan algunos amistosos previos y conocer las convocatorias finales de todas las selecciones, factores que toma en cuenta el modelo de Opta para hacer sus predicciones. Pero de momento, España es la favorita.

Foto: @SEFutbol (vía X)

México, con buena probabilidad de llegar a octavos de final en el Mundial 2026

Retomando a la Selección Mexicana, ese 1 % de ganar la Copa del Mundo suena bastante realista… incluso nos extraña que no quede en cero como hizo esta supercomputadora con los equipos mexicanos en el Mundial de Clubes.

Pero sabemos que México buscará hacer un Mundial histórico en casa y ahí las probabilidades no son tan malas. En una de esas sí llega a octavos de final, ronda que representaría el quinto partido del Tricolor por el aumento a 48 selecciones.

México aparece como el equipo con más chances de ganar el Grupo A del Mundial 2026, con Corea en segundo lugar, Chequia en tercero y Sudáfrica al fondo. Una vez instalados en dieciseisavos, tenemos un 51 % de posibilidades de avanzar a octavos y un 23 % de llegar hasta cuartos de final. ¡Sería increíble!

Ya para la semifinal el porcentaje se reduce al 4 %, y para la final el mencionado 1 % (¿me estás diciendo que tenemos un chance entre cien? Muchachos, ya me volví a ilusionar).

Selección Mexicana / Foto: Adrián Macías (MexSport)

Regresaremos por acá más adelante para ver qué tanto se cumplieron las predicciones. ¿Tú también ves a España ganando el Mundial 2026?