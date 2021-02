¿Por qué el espontáneo del Super Bowl lucía la frase “Vitaly Uncensored”?

Ya decía yo que se me hacía conocido… El Super Bowl LV nos regaló momentos inolvidables gracias a Tom Brady y los Buccaneers, pero el juego sufrió una interrupción debido a que un espontáneo corrió por el campo con un traje rosa que decía “Vitaly Uncensored“.

Ver en YouTube

No es la primera vez que esta frase aparece en algún evento grande del mundo deportivo, pues se han colado a finales de Champions League e incluso a partidos de Copas del Mundo.

La historia de este grupo de espontáneos comienza con el youtuber ruso Vitaly Zdorovetskiy, quien publica contenido para adultos y bromas pesadas a través de sus plataformas.

Este personaje corrió en la cancha e intentó interactuar con el zaguero alemán Benedikt Höwedes. Sin embargo, el ahora exfutbolista lo rechazó y Zdorovetskiy fue retirado por al menos 6 elementos de seguridad.

Dos años después, el youtuber invadió la duela en el cuarto juego de finales de la NBA, protagonizadas por Golden State y Cleveland. Por si fuera poco, se desnudó en el letrero de Hollywood y quedó vetado de cualquier evento deportivo.

Por esa razón, la siguiente aparición corrió a cargo de Kinsey Wolanski; esta mujer es una modelo rusa que en ese momento era pareja de Vitaly Zdorovetskiy.

Ella invadió el terreno de juego durante la final de la UEFA Champions League en 2019, partido que disputaron Liverpool y Tottenham en el Wanda Metropolinato. Y sí, su diminuta ropa tenía escrito “Vitaly Uncensored”.

Una vez más, pasaron casi dos años y este grupo de personas sigue adelante con sus planes de conseguir mayor publicidad. El espontáneo del Super Bowl LV también trabaja con ellos, se puso un pequeño traje en color rosa y la frase “Vitaly Uncensored” fue reconocida de inmediato por miles de personas.

Además, la respuesta del creador apareció rápidamente en redes sociales con una fotografía de lo sucedido y redactó “we fucking did it” para celebrar.

We fucking did it 😈 pic.twitter.com/xZ3cGMxCwO

— Vitaly Zdorovetskiy (@Vitalyzdtv) February 8, 2021