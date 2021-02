¡Tampa Bay Campeón! Tom Brady conquista su séptimo Super Bowl y estas son sus mejores jugadas

El Super Bowl LV presentaba un duelo que pocas veces podemos ver en la historia de la NFL entre la estrella de la nueva generación y el mejor jugador en la historia del emparrillado. Mahomes y Brady encabezan las ofensivas para conseguir el trofeo Vince Lombardi.

Mahomes llega a su segundo Super Bowl y consecutivo, el último lo ganó ante los 49ers y Brady jugará su décimo partido, récord de la liga. Nadie en la historia y nos referimos a equipos, tiene tantos partidos como Tom Brady.

Los Buccaneers llegan con equipo completo y Antonio Brown se pudo recuperar de su lesión para sumarse a la larga lista de jugadores disponibles para Brady. Por su parte, los Chiefs llegan con bajas en la línea ofensiva, para ver qué tanto pueden afectar estas ausencias a la ofensiva de Kansas.

Las jugadas que le dieron forma al Super Bowl LV

El partido comenzó como nadie hubiera esperado, con Brady y Mahomes regresando a sus respectivas bancas después de sus primeras series ofensivas. Tuvieron que pasar casi 10 minutos en el juego para que se abriera el marcados. Un gol de campo de Harrison Butker de 49 yardas puso los primeros puntos para Chiefs.

La respuesta de Tom Brady no se hizo esperar y antes de terminar el primer cuarto conectó un pase en la zona roja para Rob Gronkowski para hacer el pase de anotación y poner el marcador a favor de los Buccaneers. El punto extra fue bueno para Tampa Bay y hacer el 7 a 3.

La defensiva de los Chiefs no había tenido un gran partido y los castigos en su contra han sido los causantes de los malos momentos, pero con todo el potencial de grandes jugadores, detuvieron a los Buccaneers en la yarda 1 y en cuarta oportunidad para evitar otra anotación.

La conexión entre Tom Brady y Rob Gronkowski sigue rindiendo frutos como en los Patriots, y le puso otro pase en la manos dentro de la zona de anotación para poner el marcador 14 a 3 y ventaja de casi dos touchdowns para los Buccaneers.

La figura del partido para Chiefs y sorpresivamente no es Mahomes, sino el pateador Butker que sus zapatazos le han significado a Kansas sus únicos al momento en el Super Bowl y conectó otro gol de campo para poner el partido 14 a 6.

Tom Brady en su papel de GOAT de la NFL volvió a encaminar a los Buccaneers a ganar el Super Bowl con un pase de anotación para Antonio Brown en la zona roja y con el punto extra que Succop satisfactoriamente hizo puso el marcador 21-6.

Se fue la primera mitad y después del Show de medio tiempo, Kansas recibiría el balón pero no pudo hacer valer su serie ofensiva para acortar el marcador y nuevamente Butker hizo un gol de campo de 52 yardas para poner el 21-9.

Butker knocks through a 52-yard FG. @Chiefs cut the lead to 21-9. 📺: #SBLV on CBS

El tercer cuarto fue totalmente para los Buccaneers y ya embalado para llevarse el título a sus vitrinas, pues Leonard Fournette completó una carrera de más de 25 yardas para llevar el balón a las diagonales y poner una anotación más.

En la serie posterior, Mahomes sufriendo con su línea ofensiva, la cual no le permite tener mucho tiempo para tomar una buena decisión y se ven superados por los frontales de los Buccaneers, lanzó un pase antes de ser capturado que interceptó el perímetro de Tampa Bay.

Los Buccaneers capitalizarían este error pero no como ellos quisieran, ya que sólo tuvieron 3 puntos gracias a un gol de campo de Succop y poner el 31-9 en el marcador.

El cuarto cuarto fue mero trámite para los Buccaneers, comenzaron con la posesión y corrieron el balón para consumir el reloj y lo lograron. Mahomes ha sufrido demasiado con su línea ofensiva que no le ha ayudado en lo absoluto.

Con el reloj terminándose y después de la pausa de los 2 minutos, Kansas se acercó a zona de anotación pero de nada valió porque el pase fue interceptado y el partido terminó para darle el título a Brady e incrementar su leyenda.