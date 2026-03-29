Lo que necesitas saber: La construcción del Estadio Banorte inició en 1962 y en 1966 fue inaugurado con un partido entre América vs Torino.

El primer gol en la historia del Estadio Banorte lo anotó Arlindo Dos Santos en el partido inaugural entre el América vs Torino de la Liga de Italia. El brasileño se convirtió en figura de las ‘Águilas’ por allá de los 60’s y hasta fue campeón de futbol mexicano en la temporada 1965-66.

Y aunque Dos Santos se retiró de las canchas en 1975 con el Madureira de Brasil, su nombre quedó grabado para siempre en la historia del ‘Coloso de Santa Úrsula’. El único estadio que se convertirá en tres veces mundialista con la Copa del Mundo 2026.

Arlindo Dos Santos / Fotografía Gobierno de México

Inauguración y primer gol del Estadio Banorte

El Estadio Banorte fue inaugurado el 29 de mayo de 1966 con un partido amistoso entre el América y el Torino de la liga de Italia, frente a unos 110,000 aficionados.

El primer gol llegó al minuto 10 del primer tiempo. Arlindo Dos Santos prendió el balón desde las afueras del área y lo clavó directo en la portería sin darle oportunidad al arquero Lido Vieri de detenerlo. Todos los aficionados estallaron en un grito de emoción, el primero de los tantos que ha tenido el Estadio Banorte.

Acá les dejamos el video para que revivan ese momento, ese mismo que quedará en la historia del estadio, junto a los campeones, inauguraciones, Copas del Mundo y más hazañas.

José Alves Zague marcó el segundo gol del Estadio Banorte

El segundo gol del partido (y en la historia del estadio), llegó en el segundo tiempo al minuto 51, por obra de José Alves Zague, padre de otro jugador del América, Luis Roberto Alves. Al parecer los brasileños estaban destinados a escribir la historia aquella tarde.

¿Cómo quedó el partido de inauguración del Estadio Banorte? El América no pudo mantener la ventaja de dos goles. En el segundo tiempo, el Torino les arrancó el empate 2-2 con un doblete de Gualtieri al 65′ y 66’, quien de paso se convirtió en el primer futbolista en marcar un gol en el estadio como visitante.

Arlindo Dos Santos / Fotografía Gobierno de México

¿Quién es Arlindo Dos Santos?

Arlindo nació el 26 de abril de 1940 en Ilhéus, Bahía, en Brasil. Es hijo de un padre pescador y una ama de casa; tuvo una infancia modesta. Desde muy pequeño comenzó a trabajar, primero en la pesca junto a su padre y luego como albañil, carpintero, sastre, peluquero y hasta de zapatero, todo con tal de ayudar a su familia.

Tal vez por eso era de esos jugadores talentosos, pero modestos, humildes, a los que no les gusta tanto la fama y solo el futbol. Eso explica por qué consideró aquel primer gol en el Estadio Banorte como ‘un golpe de suerte’.

“Yo considero exactamente el 26 de mayo de 1966, que fue el día de inauguración del Estadio Azteca (hoy Estadio Banorte), un golpe de suerte, todos querían ser anotadores del primer gol, y yo fui privilegiado, fui escogido por Dios para anotar”. contó en una entrevista.

¿Recuerdan algún otro gol de Arlindo Dos Santos? ¿Lo vieron jugar?