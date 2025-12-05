Lo que necesitas saber: Javier Aguirre dirigirá por segunda vez a México en una ceremonia de inauguración.

México jugará su sexta inauguración de un Mundial en el 2026 y es el pretexto perfecto para repasar todos sus resultados en ese primer partido. Desde Uruguay 1930 hasta Sudáfrica 2010.

Por primera vez en toda la historia de las Copas del Mundo se repetirá el partido inaugural, en el Mundial 2026, México se enfrentará a Sudáfrica.

¿Sabían qué México no inauguró el Mundial de 1986? Los elegidos para hacerlo fueron Italia vs Bulgaria, mientras que, la Selección Mexicana debutó tres días después contra Bélgica.

Selección Mexicana en el Mundial de Sudáfrica 2010 / Fotografía Getty Images

También debemos mencionar que el Estadio Azteca (México) se convertirá en el único estadio en albergar tres ceremonias inauguración en la historia del Mundial. La primeras fueron en 1970, 1986, en las dos ediciones que México estuvo a cargo de la organización en solitario.

México en las inauguraciones del Mundial

La Selección Mexicana ha jugado un total de cinco partido inaugurales en el Mundial, en los que acumula un saldo de: 3 derrotas (por goleada) y 2 empates. Es decir, nunca, ni siendo local ha ganado ese primer juego. Veremos si en el 2026 pueden cambiar esa historia.

La última vez que México abrió un Mundial fue en el 2010, cuando se enfrentaron contra Sudáfrica. Y la primera vez fue en Uruguay 1930, cuando cayeron ante Francia por marcador de 1-4.

Acá les dejamos la lista:

N° Mundial Partido Resultado 1 Uruguay 1930 México vs Francia 1-4 2 Brasil 1950 Brasil vs México 4-0 3 Suecia 1958 Suecia vs México 3-0 4 México 1970 México vs URSS 0-0 5 Sudáfrica 2010 Sudáfrica vs México 1-1 6 Mundial 2026 México vs Sudáfrica –

El primer partido inaugural de México

La Selección Mexicana tuvo el privilegio de inaugurar el primer partido en la historia de los Mundiales en Uruguay 1930. Aquella ocasión se enfrentó a Francia, pero para su mala suerte, se llevó una amarga derrota de 4-1.

La inauguración del Mundial 1950 y el Maracaná

Veinte años más tarde, en Brasil 1950, el ‘Tricolor’ volvió a ser el encargado de abrir el torneo y lo hizo en uno de los estadios más emblemáticos del mundo; el Maracaná.

Aunque se había jugado un partido amistoso semanas antes de la inauguración entre el Rio de Janeiro All-Stars vs São Paulo All-Stars. El Brasil vs México fue el primer partido oficial, tristemente los nuestros se fueron goleados por Brasil 4-0. Sumando así su segunda derrota en las inauguraciones.

Para México la tercera no fue la vencida, pues en el Mundial Suecia 1958 volvió a caer ante el anfitrión, aquella vez por un marcador de 3-0 en el Stadium de Estocolmo.

La primera ceremonia en el Estadio Azteca

En 1970, la Selección Mexicana inauguró por primera vez un Mundial en casa, en el Estadio Azteca. Aquella ocasión se enfrentó a la hoy extinta URRS y aunque no pudo quedarse con la victoria, aseguró el empate 0-0.

El Estadio Azteca será sede el Mundial 2026 / Getty Images

México no inauguró el Mundial de 1986

Para la edición de 1986, hubo un cambio en el formato de la FIFA y en lugar del país sede, el encargado de abrir la competencia era el campeón vigente.

Por lo que el Estadio Azteca albergó el duelo entre la campeona Selección de Italia contra Bulgaria. El partido terminó en un empate 1-1.

La FIFA hizo varios cambios en cuanto a los partidos de inauguración. Por ejemplo, desde Inglaterra 1966 hasta Alemania 1974, el país sede fue el encargado de la inauguración. Pero las cosas cambiaron entre el Mundial de Argentina 1978 a Corea-Japón 2022, cuando la FIFA decidió que el último campeón era el que debía inaugurar el torneo.

A partir de Alemania 2006 todo volvió a la ‘normalidad’ con el país sede jugando el primer partido. Dicho formato sigue vigente y es el que se aplicará en el 2026.

La inauguración contra Sudáfrica en el 2010

Tuvieron que pasar 40 años para que la Selección Mexicana volviera a enfrentar a un país anfitrión. En el Mundial 2010, los hombres dirigidos por Javier Aguirre se enfrentaron a Sudáfrica. En aquel juego, Rafael Márquez fue el héroe que evitó la derrota mexicana.

Siphiwe Tshabalala adelantó a los anfitriones 1-0, pero ‘Rafita’ logró emparejar el juego en los últimos minutos del partido para darle el empate a México 1-1.

Se repite el partido inaugural: México vs Sudáfrica 2026

México no solo hará historia como el país con más Mundiales organizados y la Selección con más inauguraciones jugadas, también será la primera vez que se repetirá un partido inaugural. En el 2010 contra Sudáfrica y en el 2026, se volverán a ver las caras, pero eso no es todo, Javier Aguirre también repetirá como entrenador de México ¡Una locura!

La Selección Mexicana jugará su sexto partido inaugural y se mantendrá como el equipo con más participaciones en las ceremonias de inauguración en la historia.