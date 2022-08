La Selección Mexicana comenzará su camino en el Mundial de Qatar 2022 en el Grupo C, enfrentando a Argentina, Polonia y Arabia Saudita. Estos tres partidos se llevarán a cabo en dos estadios: el Stadium 974 y el Lusail Stadium.

Ambos inmuebles contarán con la presencia de miles de aficionados mexicanos, ya que nuestro país es uno de los que más ha comprado boletos para los partidos de Qatar 2022. Cada inmueble es diferente y especial, así que te presentamos a los que alojarán al Tri, así como los datos imprescindibles de cada uno.

Stadium 974

Con capacidad para 40 mil personal, el Stadium 974 tiene un diseño colorido que simula bloques de construcción. Sí, como esos con los que jugábamos cuando éramos pequeños (o que algunos todavía tenemos).

Cuenta con una vista espectacular, ya que se encuentra junto al mar y su brisa reduce la cantidad de trabajo para los sistemas de ventilación. Y su nombre no se eligió al azar, ya que los contenedores reciclados que se utilizaron para la construcción del estadio fueron precisamente 974.

La Selección Mexicana debutará en este inmueble contra Polonia el próximo 22 de noviembre; sin embargo, no será el único partido de Fase de Grupos que se dispute ahí. Además de que el Stadium 974 será sede de un duelo de octavos de final, recibirá otros cinco partidos de primera ronda.

Polonia y Argentina se enfrentarán también en actividad del Grupo C. Francia contra Dinamarca lo harán en el Grupo D; mientras tanto, en el G, tendremos a Brasil ante Suiza y a Serbia contra Suiza. Por su fuera poco, Cristiano Ronaldo y Portugal enfrentarán a Ghana el 24 de noviembre.

Cuando termine el Mundial de Qatar 2022, se planea desmontar este inmueble y diferentes partes del mismo, se reutilizarán para nuevos proyectos. Por su parte, el terreno será “una deslumbrante urbanización junto al paseo marítimo“, de acuerdo con la FIFA.

Lusail Stadium, la figura de Qatar 2022

El Lusail Stadium será una de las estrellas del Mundial de Qatar 2022 con un impresionante diseño y partidos de alto calibre. Cuenta con capacidad para 80 mil espectadores; está inspirado en luces y sombras, así como en cuencos, vasijas y las piezas artísticas del mundo árabe.

Su techo presume cientos de paneles solares que no solo alimentan al inmueble, sino también a las zonas cercanas al mismo. Y su techo retráctil es otro de los aspectos tecnológicos que destaca la organización.

Aquí, México disputará dos partidos durante la Fase de Grupos. Primero contra Argentina el 26 de noviembre y luego el 30 contra Arabia; no obstante, argentinos y árabes se enfrentarán antes en el Lusail Stadium para inaugurar la actividad del Grupo C.

Asimismo se jugarán el Brasil vs Serbia y Camerún vs Brasil del Grupo G; Portugal vs Uruguay del Grupo H y luego vendrá la actividad en rondas de eliminación directa. Para las rondas de eliminación directa, este inmueble tiene garantizado un juego de octavos, cuartos de final y semifinales.

Peeero para ponerle broche de oro al Mundial de Qatar 2022, también recibirá la final el 18 de diciembre.