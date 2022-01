Reportan 6 muertes por estampida en el Camerún vs Comoras de la Copa Africana de Naciones

La Copa Africana de Naciones ya se encuentra en octavos de final, pero desafortunadamente la atención no se centra solo en los equipos y lo deportivo. De acuerdo con diversos reportes, hay al menos seis personas fallecidas después del duelo entre Camerún y Comoras en el Estadio Paul Biya.

“Algunos de los heridos están en condiciones desesperadas. Tendremos que evacuarlos en un hospital especializado“, dijo la enfermera Olinga Prudence a AP. La televisora también reporta que hubo al menos 50 mil personas que intentaron ingresar al inmueble. La capacidad del Estadio Paul Biya es para 60 mil aficionados, aunque el aforo permitido era solo del 80 por ciento por las restricciones del coronavirus.

De acuerdo con información de Humanitarian Purpose en Twitter, hay otras 40 personas heridas que fueron trasladadas a un hospital en Messassi. Entre ellos también hay varios niños con fuertes lesiones y un bebé que fue aplastado tras la victoria de Camerún.

Naseri Paul Biya, gobernador de la región central de Camerún, ya declaró que podría haber más muertes en las próximas horas por la gravedad de la estampida. Esta se produjo cuando miles de personas intentaron entrar al lugar sin cumplir con los protocolos de seguridad. Por si fuera poco, tampoco se cumplió con las medidas sanitarias ya que en el video del incidente se aprecia a varias personas sin cubrebocas.

Camerún venció 2-1 a su similar de Comoras y aseguró un boleto a la ronda de cuartos de final en la Copa Africana de Naciones. No obstante, la emoción por la victoria se vio eclipsada por este evento.

Six people are reported to have been killed and dozens hurt in a crush outside a stadium hosting an Africa Cup of Nations match in Cameroon.

Video footage showed football fans struggling to get access to the Paul Biya stadium in a neighbourhood of the capital Yaounde. pic.twitter.com/a6WLbFZORj

— Charles Ayitey (@CharlesAyitey_) January 24, 2022