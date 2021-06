Estos son los sueldos de la plantilla del Barcelona de la temporada 2020-21

En el Barcelona es entendible que las cosas sean disparejas en cuanto a los contratos que tienen los futbolistas porque es obvio que Lionel Messi no percibirá el mismo sueldo que algunos de los jugadores más jovénes y tampoco son tan determinantes en el equipo.

De acuerdo con el portal Salary Sport, se puede ver el salario tanto semanal como anual de cada jugador del Barcelona desde Lionel Messi hasta el canterano tercer portero del equipo y la brecha entre algunos es monstruosa, que hará que se entienda aún más la crisis del conjunto culé que dejó Bartomeu.

Lionel Messi es el mejor jugador del Barcelona y posiblemente del mundo, es por eso que su contrato es exorbitante y ya no hablamos de comparaciones con sus compañeros juveniles en el equipo, sino a que habrá pocos jugadores en el mundo que se acerquen a las cifras de lo que gana Messi anualmente.

Dentro del top 5 de jugadores mejor pagados por el Barcelona podemos encontrar a un par que esta temporada jugaron pocos minutos o casi nada, así que la inversión por estos jugadores no sólo en los millones que desembolsaron sino lo que se les paga, no fue acorde a su rendimiento en el campo y nos referimos a Philippe Coutinho, quien estuvo lesionado y Miralem Pjanic, que no encontró su sitio en el esquema de Koeman.

Dentro de los españoles, el mejor pagado es Sergio Busquets, quien se encuentra en el quinto lugar del listado, seguido por Jordi Alba y Sergi Roberto, todos ganando una cifra que ronda los 8 dígitos en millones de dólares anuales. Mientras que los jóvenes del equipo (Ansu Fati, Pedri, Araújo) alcanzan los millones de euros, pero Riqui Puig anualmente se queda lejos de esa cantidad.

La lista de salarios del Barcelona

A continuación, haremos el listado de lo que gana cada jugador de la plantilla del Barcelona, se determinará el monto que percibe cada jugador semanalmente y al año, nacionalidad y posición, para finalmente realizar la suma de lo que invierte anualmente el conjunto catalán en salarios temporada tras temporada.

Lista de salarios con nombre, posición, nacionalidad, sueldo semanal y sueldo anual:

1. Lionel Messi | Delantero | Argentina | 1,160,000€ | 60,320,000€

2. Antoine Griezmann | Delantero | Francia | 689,040€ | 35,830,080€

3. Philippe Coutinho | Mediocampista | Brasil | 470,960€ | 24,489,920€

4. Miralem Pjanic | Mediocampista | Bosnia y Herzegovina | 314,360€ | 16,346-720€

5. Sergio Busquets | Mediocampista | España | 314,360€ | 16,346,720€

6. Jordi Alba | Defensor | España | 245,920€ | 12,787,840€

7. Samuel Umtiti | Defensor | Francia | 245,920€ | 12,787,840€

8. Ousmane Dembele | Delantero | Francia | 245,920€ | 12,787,840€

9. Sergi Roberto | Defensor | España | 204,160€ | 10,616,320€

10. Frenkie de Jong | Mediocampista | Holanda | 204,160€ | 10,616,320€

11. Marc-André ter Stegen | Portero | Alemania | 175,160€ | 9,108,320€

12. Francisco Trincão | Delantero | Portugal | 162,400€ | 8,444,800€

13. Gerard Pique | Defensor | España | 127,600€ | 6,635,200€

14. Junior Firpo | Defensor | España | 121,800€ | 6,333,600€

15. Martín Braithwaite | Delantero | Dinamarca | 121,800€ | 6,333,600€

16. Neto | Portero | Brasil | 121,800€ | 6,333,600€

17. Clement Lenglet | Defensor | Francia | 117,160€ | 6,092,320€

18. Ansu Fati | Delantero | España | 84,680€ | 4,403,360€

19. Serginho Dest | Defensor | EU | 78,880€ | 4,191,760€

20. Ronald Araújo | Defensor | Uruguay | 42,920€ | 2,231,840€

21. Pedri | Mediocampista | España | 39,440€ | 2,050,880€

22. Matheus Fernández | Defensor | Brasil | 11,600€ | 603,200€

23. Moussa Wague | Defensor | Senegal | 10,440€ | 542,880€

24. Riqui Puig | Mediocampista | España | 6,612€ | 343,824€

25. Iñaki Peña | Portero | España | 3,596€ | 186,992€