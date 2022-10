Si alguien debe estar enojado en la NFL -además de los que apostaron a que ganaban los Patriots-, es Mac Jones, porque regresó a comandar a su equipo, pero lo único que ganó fue un lugar en la banca.

Patriots estaban jugando maravillosamente en las semanas anteriores, Bailey Zappe había brillado y la defensa era realmente intratable, así que, el regreso de Mac Jones ayudaría a los Pat’s.

Peeeeeeeeeeeero, después de tantas sorpresas y resultados rompe quinielas en la temporada 2022 de la NFL, los Bears sacaron las garras como visitantes y sorprendieron a los Patriots.

Foto: Getty Images

Mac Jones arrancó como titular en su regreso, sólo que las cosas no salieron como esperaba y sólo lanzó seis intentos de pase con una intercepción en el primer cuarto, fue enviado a la banca.

Ya cuando Mac Jones, frustrado obviamente por su rendimiento, estaba con los compañeros soltó la frase “estoy fuera” y sí, si se refería en el partido, ya no vio más acción, pero si se refería al resto de temporada, pos sus números no le ayudan, pero es que en los Patriots no hay un QB titular.

La noche de Bailey Zappe fue de más a menos para fortuna de Mac Jones

Para agregarle más drama a la noche de Mac Jones, justo después de que se sentó en la banca, dijo que estaba afuera… Bailey Zappe entró para lanzar un pase de touchdown.

El pobre de Mac Jones quería aplicar la de trágame tierra porque incluso los fans de Patriots estaban pidiendo a Zappe desde antes de que Mac Jones se equivocara en su intercepción.

Foto: Getty Images

La fortuna tocó a la puerta del exQB de Alabama, aunque no a la de los Patriots, porque cuando Zappe buscaba brillar y hacer que su equipo fuera consistente en ataque, vinieron los errores.

Dos pases interceptados a Bailey Zappe y una dolorosa derrota para los Patriots como locales y que los pone en el sótano de la división este de la Conferencia Americana.

Foto: Getty Images