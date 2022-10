Vamos a ser sinceros, esta temporada 2022 de la NFL parece el mundo al revés, porque en esta semana 7 de NFL se mantuvieron las cosas algunas cosas que jamás habríamos imaginado antes del kickoff de campaña.

Vamos primero con Tom Brady. El GOAT de la NFL entraba a lo que sería su última temporada en la NFL, pero entre problemas personales y algunas bajas considerables en el equipo, los Buccaneers ya no son lo mismo.

Tom Brady, personalmente, no vive el mejor momento de su carrera y se nota que eso le está afectando en el campo, al grado que le ganaron los Panthers en la semana 7 de la NFL… ¡LOS PANTHERS!

Ahora, vamos con Aaron Rodgers, uno de los QB más constantes en nivel de los últimos años en la NFL, aunque esta temporada 2022, lo único constante es verlo perder.

Ya no vale decir que perdió a su mejor hombre en ofensiva y que no confía para nada en sus receptores, porque después de varias derrotas, eso ya no es pretexto y es que en la semana 7 cayó ante Commanders -que siendo sinceros, es uno de los peores equipos de la NFL-.

El resumen de la semana 7 de NFL

El regreso de Dak Prescott con Cowboys

Después de que Cooper Rush rompiera unos cuantos récords con los Cowboys, ya se le terminó su crédito como QB de Dallas y en cuanto Dak Prescott estuvo disponible, volvió a los emparrillados.

Para fortuna de Cowboys, en la semana 7 de NFL tendrían un rival para nada complicado y que ayudaría a que Dak Prescott luzca, pues los Lions no son ese felino imponente, al contrario, son ese lindo gatito.

Y sí, Dak Prescott no brilló en su regreso, pero hizo lo suficiente como para conseguir la victoria. 207 yardas aéreas y un pase de anotación, a ver si logra esos números contra equipos más sólidos.

NFC Este, es la mejor división de la NFL… ante todo pronóstico

Por mucho tiempo, la división este de la Conferencia Nacional fue catalogada como la peor en toda la NFL y es que, los equipos tampoco hacían mucho por quitarse ese mote.

Entre los Giants, Eagles, Commanders y Cowboys no se hacía uno, de hecho, en algunas ocasiones entre tres equipos de esta división, las victorias eran las mismas que el mejor equipo de la liga.

Pero en la temporada 2022, las cosas cambian -por eso del mundo al revés- y ante sorpresa de todos, porque nadie daba un peso por ellos, tres equipos de esta división están entre los cuatro mejores equipos de la Nacional.

El redactor de esta nota, está muy feliz porque sus Yayants consiguieron otra victoria ante Jaguars y tienen récord de seis ganados y un perdido, algo que ni en el mejor sueño era posible.

Eagles descansó, pero se mantiene invicto en los seis partidos que ha jugado y los Cowboys tienen récord de cinco ganados y dos perdidos, pero eso no es todo, Commanders también ganó ante Packers en esta semana 7 de NFL… ¡El auténtico mundo al revés!

49ers ni con Christian McCaffrey pudieron contra Chiefs

Antes del fin de semana, los 49ers no podían ocultar la emoción que tenían por la semana 7 de NFL, porque estrenarían ofensiva imponente -se habló de la mejor de toda la liga-, oilos.

Christian McCaffrey llegaba a reforzar al equipo y creaba uno de los mejores equipos en ofensiva y lo iban a demostrar ante Chiefs, pero los Jefes les dieron su golpe de realidad.

Patrick Mahomes y su ofensiva, sí fueron mucha pieza para los 49ers, que nada más no encontraron la llave ni con Jimmy G ni con Deebo Samuel ni con McCaffrey ni con Kittle.

¡Volvió Tua Tagovailoa en la semana 7 de NFL!

Después de la espantosa conmoción cerebral que sufrió hace unas cuantas semanas, Tua Tagovailoa volvió a los emparrillados esta semana 7 de NFL, demostrando que los Dolphins son uno y otro, con y sin él.

Dolphins estuvo sufriendo gacho sin su QB estrella y las derrotas no faltaron, pero a su regreso, puso orden y le quitó lo alzadito a los Steelers con una derrota y buena actuación.

Todos los resultados de la semana 7 de NFL

Equipo Resultado Equipo Arizona 42-34 Saints Ravens 23-20 Browns Panthers 21-3 Buccaneers Bengals 35-17 Falcons Cowboys 24-6 Lions Jaguars 17-23 Giants Titans 19-10 Colts Commanders 23-21 Packers Broncos 9-16 Jets Raiders 38-20 Texans Chargers 23-37 Seahawks 49ers 23-44 Chiefs Dolphins 16-10 Steelers Patriots vs Bears

Y que pasen los memes

