Reportan que estudios cardiológicos del ‘Kun’ Agüero detectaron arritmia

Aficionados, jugadores, cuerpo técnico y demás personas en el entorno del Barcelona han tenido momentos complicados durante las últimas horas. El empate contra el Alavés dejó más que un amargo sabor de boca, pues Sergio ‘Kun’ Agüero tuvo que salir de cambio con un malestar fuerte.

Lo que comenzó como un aparente mareo derivó en estudios cardiológicos para asegurarse de que todo está bien. Esa fue la última actualización del club y llegó una hora después del silbatazo final. Ahora, hay diferentes versiones sobre los resultados que ya circulan entre la prensa española.

“El argentino sufrió una arritmia, un transtorno de la frecuencia cardíaca que puede no suponer ningún peligro, pero también puede ser indicio de otros problemas cardíacos“, reporta El País. A falta de confirmación, la reportera Nadia Tronchoni agrega que el ‘Kun’ Agüero pasó la noche en el hospital y se quedará en observación unos días más.

Por su parte, la Agencia EFE asegura que el Barcelona no dará otra actualización pronto. Lo cierto es que el delantero no será tomado en cuenta para el partido vs Dinamo en Champions League y habrá más bajas.

Gerard Piqué sufrió una distensión en la rodilla ante el Alavés y se une a la larga lista de lesionados: Frenkie De Jong, Ansu Fati, Martin Braithwaite, Sergi Roberto, Pedri, Araujo y Dembélé.

¿Qué es una arritmia y cómo afectaría al ‘Kun’ Agüero?

La Fundación Española del Corazón define una arritmia como la alteración del ritmo cardiaco; es decir, los impulsos del corazón son inusuales. Las causas pueden variar, así como su clasificación. Hay arritmias ventriculares, rápidas, lentas, crónicas y paroxísticas, entre otras.

Sin la certeza de que esto ocurrió con el ‘Kun’ Agüero es difícil hablar de tratamientos, pues los doctores tendrían que dar un diagnóstico muy exacto. No obstante, la organización explica que estos pueden variar e incluir el uso de marcapasos o desfibriladores como el de Christian Eriksen.