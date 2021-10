Christian Eriksen no podrá regresar a jugar en Italia debido al desfibrilador que le implantaron

Algunos meses han pasado desde que Christian Eriksen tuvo ese lamentable hecho en la Eurocopa 2020, el paro cardíaco que sufrió lo mantiene alejado de las canchas, pero con la intención de volver a jugar. Desafortunadamente para él, no podrá hacerlo en Italia.

Internazionale Milano, actual equipo de Christian Eriksen tendrá que vender al jugador, si es que el danés quiere volver a pisar una cancha de futbol y es que ni con el Inter ni en Italia, podrá volver al terreno de juego debido a un desfibrilador cardioversor (DCI) que tiene implantado.

Recordamos que este DCI es una especie de marcapasos que ayuda a enviar lo más pronto posible una descarga eléctrica al corazón, que cambiará el ritmo rápido y volverlo normal. Por lo que lo necesita para jugar futbol nuevamente.

Sabiendo esto, Christian Eriksen tendrá que buscar otro equipo fuera de Italia porque algunas normativas en el país de la bota no permiten que los jugadores de la Serie A jueguen con ese tipo de dispositivos, así que, buscaría otras opciones fuera de su equipo.

El Inter emitió algunas declaraciones tomadas de GOAL, en el que menciona que si quiere continuar su carrera, deberá comenzar a moverse para buscar un destino: “Con referencia a los derechos de registro del jugador Eriksen, cabe señalar que tras una lesión grave que se produjo durante el Campeonato de Europa en junio de 2021, el mismo fue inhibido temporalmente por la autoridad médica italiana de la actividad deportiva para la temporada actual“.

“Aunque las condiciones actuales del jugador no permiten el logro de la aptitud deportiva en Italia, lo mismo podría lograrse en otros países donde, por lo tanto, el jugador podría reanudar la actividad competitiva“, agregó el club italiano.

En otros países, Christian Eriksen sí podrá regresar a jugar

No todo está perdido para Christian Eriksen, pues a pesar de que en Italia no podrá regresar a jugar futbol, otros países sí aceptan a jugadores con DCI y de hecho, uno de sus ex equipos podría abrirle las puertas porque ya tiene un jugador con desfibrilador también.

Daley Blind, ex jugador del Manchester United y actualmente del Ajax tiene un DCI, con el que juega y es un pilar del equipo en defensa, así que, Christian Eriksen no sólo podría regresar a las canchas, sino que su ex equipo le podría abrir las puertas.

Sólo hay un pequeño inconveniente, el costo de Eriksen es de 40 millones de euros de acuerdo con Transfermrkt y el Inter querrá recuperar algo de dinero de lo que pagaron por el futbolista danés, al final del día el futbol es un negocio y tendremos que esperar al mercado invernal para que lleguen las ofertas al conjunto italiano.