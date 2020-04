“No es su patio de juegos”: Eto’o y Drogba explotaron contra médicos que quieren probar vacuna del coronavirus en África

Eto’o y Drogba entre otros futbolistas africanos, explotaron contra los médicos que quieren probar la vacuna contra el coronavirus en su país.

En el programa LCI de la televisión francesa, se dio la intervención de unos doctores que propusieron probar la vacuna BGC en África y medir si es o no la cura contra el coronavirus. Estas palabras fueron retomadas por varios futbolistas africanos, quienes criticaron e insultaron a los médicos.

El primero en hacerlo fue Demba Ba, quien escribió en sus redes sociales retomando el video de los doctores y asegurando que para ellos, como para todos los “blancos” el racismo es algo banal. Eto’o y Drogba retomaron ese primer tuit.

“Bienvenido a occidente, donde los blancos se creen tan superiores que el racismo y la debilidad se vuelven algo banal. Tiempo de rebelarse“, escribió el exjugador del Chelsea.

Ese tuit fue retomado principalmente por Eto’o y Drogba. El marfileño dijo que era tiempo de denunciar lo que para él también fueron palabras racistas y denigrantes.

“Es totalmente inconcebible. África no es un laboratorio de pruebas. Me gustaría denunciar estas palabras denigrantes, falsas y sobre todo, profundamente racistas“, escribió el atacante.

It is totally inconceivable we keep on cautioning this.

Africa isn’t a testing lab.

I would like to vividly denounce those demeaning, false and most of all deeply racists words.

Helps us save Africa with the current ongoing Covid 19 and flatten the curve. pic.twitter.com/41GIpXaIYv

— Didier Drogba (@didierdrogba) April 2, 2020