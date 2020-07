Lo que sabemos sobre el fichaje de Eugenio Pizzuto con el Lille de Francia

Salvo algo extraordinario, Eugenio Pizzuto se convertirá en un embajador mexicano más en el futbol de Europa, al igual que Gerardo Arteaga, pues se convertirá en refuerzo en el Lille en la Liga de Francia, con sólo 18 años de edad y como una forma de negocio a futuro para el equipo galo, que terminó sexto en la temporada pasada.

Pizzuto fue reconocido como el tercer mejor jugador del pasado Mundial Sub 17, en el cual México quedó como subcampeón, tras caer frente a la Selección de Brasil, que fue el anfitrión.

Ya viajó a Francia

El mediocampista mexicano dejó suelo mexicano el lunes pasado, después de que las negociaciones avanzaran por buen camino. El joven futbolista se fue acompañado por su familia y sería cuestión de tiempo para que el club haga oficial su fichaje.

De esta manera, el mediocampista no formará parte del plantel del Pachuca para el torneo Guardianes 2020.

Todos salen ganando

Lille fichará al joven futbolista mexicano sin pagarle al Pachuca, pues Pizzuto no renovó contrato y parte como agente libre. Esto no significa que los Tuzos no reciban nada, pues el cuadro hidalguense se beneficiará con el 20 por ciento de una futura venta por concepto de formación.

La lesión limitará las pruebas físicas

Pizzuto no se encuentra en óptimas condiciones aún para regresar a los terrenos de juego después de la aparatosa lesión de tibia y peroné en el juego de su debut entre Pachuca y León.

Si bien ya puede tocar el balón, el jugador mexicano no está del todo recuperado, y de ellos es consciente el equipo francés, por lo que estará limitado a la hora de realizar las pruebas físicas, que es lo último que falta para que Lille haga oficial el fichaje.

Podría salir a préstamo

El hecho de que el Lille lo fiche, no significa necesariamente que vaya a jugar con este equipo francés la próxima temporada, pues de acuerdo con Marca, el futbolista saldría a préstamo a Bélgica o incluso a Portugal, con el Boavista, que forma parte del mismo grupo que maneja al Lille.