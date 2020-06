Everton vs Liverpool rompió récord histórico de audiencia en Inglaterra

No hubo goles. No jugó Mohamed Salah. Sin embargo, el Everton vs Liverpool en Goodison Park rompió el récord histórico de audiencia en Inglaterra. (Acá te dejamos el resumen)

SKY, la empresa que transmite los partidos de la Premier League, reveló que un pico de 5.5 millones de televidentes vieron el Everton vs Liverpool. El partido significó el regreso de ambos equipos a la actividad, tras la pandemia de coronavirus.

