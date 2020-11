Exagente de Griezmann atacó a Messi: “Su actitud ha sido deplorable”

Antoine Griezmann no termina de encontrar su lugar en el Barcelona y algunos dicen que mucho tiene que ver Messi. Uno de ellos es el exagente del delantero francés, quien atacó con todo a Leo por su comportamiento con el galo y consideró que ha creado un “régimen del terror”.

En entrevista para France Football, el exagente de Antoine Griezmann, Éric Olhats, aseguró que el francés llegó a un equipo en donde Messi lo controla todo. Incluso aseguró que Leo le ha hecho sentir su inconformidad con el fichaje del galo y su actitud ha sido “deplorable”.

“Llegó a un club con graves problemas donde Messi lo controla todo. Es a la vez emperador y monarca y no vio la llegada de Antoine con buenos ojos. Su actitud ha sido deplorable. Siempre he escuchado a Antoine decir que no tenía problemas con Messi pero nunca al revés“, comenzó.

Olhats no se detuvo ahí. El exagente de Griezmann aseguró que con Messi es “o estás con él” o “estás contra él” y además destacó la actitud del francés, quien siempre ha buscado arreglar las cosas dentro del terreno de juego pero fuera nunca entrará en conflicto.

“Es el régimen del terror. O estás con él, o estás contra él. Griezmann solo va a intentar solucionar sus problemas en el campo, nada más. Nunca entrará en conflicto con nadie, para él, es inútil ir a la batalla”, aseveró.

Desde que Griezmann llegó al Barcelona, se habló de un mal recibimiento por parte de Lionel Messi hacia el francés, principalmente por haber llegado procedente del Atlético de Madrid. Sin embargo el argentino nunca ha hablado nada de eso.

El rendimiento de Griezmann en el Barcelona

Antoine Griezmann está viviendo su segundo año con el Barcelona. Llegó tras marcar 133 goles y dar 50 asistencias en los 257 partidos que jugó con el Atlético de Madrid, por lo que la adaptación a un nuevo torneo, no era algo que le impidiera tener un buen rendimiento.

No obstante al paso de 57 partidos con la playera del Barcelona, ha anotado 17 goles y ha dado cinco asistencias. En la presente campaña, Ronald Koeman apostó por Griezmann como el centro delantero del equipo, por encima de Luis Suárez, pero también ha quedado a deber.