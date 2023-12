El formato de la Sprint Race en la Fórmula 1 no ha terminado de convencer a todos, por eso es que los equipos tendrán una reunión en febrero para acordar o no modificaciones, lo único seguro es que las seis sprints anunciadas se quedaran en el calendario pase lo que pase en la reunión.

A mediados de la temporada 2023 ya se había hablado de propuestas para mejorar el formato y entre ellas varios coincidieron en implementar parrillas invertidas para hacer más atractiva la carrera corta y ponerle más emoción.

Stefano Domenicali confirmó que sostendrá una reunión en los primeros días de febrero todos y cada uno de los jefes de equipo para llegar a un acuerdo sobre la Sprint Race. Y es que una de las principales preocupaciones de los equipos es lo riesgosa que puede llegar a ser la Sprint, pues un movimiento en falso y su carrera del domingo queda arruinada.

“El calendario se queda con seis carreras Sprint. Tenemos una reunión a primeros de febrero en la tenemos pensado hablar de algunos cambios operativos ligados a la gestión del parque cerrado y también a un formato diferente. No puedo anticipar más, ya me gustaría, pero antes debemos llegar a un acuerdo, firmarlo y ponerlo en práctica”

Y aunque algunos aficionados o equipos no terminan de aceptar por completo a la Sprint, Domenicali afirma que la única intención que tienen es hacer más atractiva la Fórmula 1 y sobre todo aumentar el número de aficionados.

“Los datos demuestran que hay interés por las carreras sprint. A los nuevos aficionados, el concepto de dedicar una jornada entera sólo a pruebas no les gusta, deportivamente no les interesa. No debemos olvidar que muchos deportes están cambiando. Todos, NBMA o béisbol incluido, están muy atentos a lo que sucede en el mundo. Y nosotros hemos sido de los primeros en hacerlo”

Domenicali sobre el interés en la Sprint Race